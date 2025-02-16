Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 5 elit hakem TFF'nin gündeminde

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk mücadelesinde büyük önem arz eden Galatasaray - Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alıp almayacağı tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyle ilgili tartışılan yabancı hakem meselesine dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Özbostan'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında konuyu masaya yatırdı ve Merkez Hakem Kurulu'na "Arayışlara başlayın" dedi.

UEFA'nın elit 5 hakemi için çalışmalara başlandı

TFF, isim üzerinde "Tartışma olmasın" diye en iyisini isterken MHK, yönetim kurulundan gelen bu talep üzerine UEFA'nın elit 5 hakemi için çalışmalara başladı.

Federasyon'un bu kararı almak için iki kulüpten de ıslak imzalı resmi yazı talep ettiği ifade edildi.

"Eğer Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulüpten de resmi bir yazı alırsa derbiyi yabancı hakem yönetir." iddiasında bulunan Murat Özbostan "Fenerbahçe resmi başvuru yapacak, Galatasaray ise yapmayacak. Eğer sezon başında 'Derbileri yabancı hakemler yönetecek' diye bir karar olsaydı, işte o zaman hiçbir tartışma olmazdı" yorumunu yaptı.