Manisa’da 16,8 milyar liralık yeni proje

GÜLSÜM ERDEM / MANİSA

Tarım, sanayi ve enerji üretiminin ön planda olduğu Manisa, küresel ölçekte söz sahibi yerli ve yabancı birçok firmaya ev sahipliği yapıyor. Kentte kurulu 8 karma ve 1 ihtisas olmak üzere 9 OSB var. Karma OSB’lerin genel olarak doluluk oranları yüzde 85 civarında. Manisa, Muradiye, Salihli, Soma, Turgutlu’da ve Akhisar Zeytin İhtisas OSB’de ilave alan açma çalışmaları devam ediyor. Kırkağaç OSB, Muradiye OSB, Soma OSB ve Gölmarmara OSB yer seçim toplantıları yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. OSB’lerde istihdam edilen kişi sayısı 91 bin 406. İSO 500 içinde Manisa’dan 24 firma var. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde de 12 firmayla yer alıyor.

Manisa’da kamu kurumlarınca 568 proje yürütülüyor. Bunların proje bedeli 16,1 milyar lira. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 2022 yılı itibarıyla devam eden 10 proje var. Bunların bütçesi de 149,3 milyon lira.

Manisa, JES’te dördüncü sırada

Manisa, Türkiye genelinde jeotermal enerji üretiminde 382,34 MWe kurulu güç ile 4. sırada yer alıyor. 382,34 MW kurulu güce sahip toplam 15 adet JES (Jeotermal Enerji Santrali) devreye alınmış durumda.

Kent kuru üzüm üretiminde 290 bin tonla dünyada birinci sırada. Ülkemizdeki ‘Sultani Çekirdeksiz Üzüm’ üretiminin yüzde 85’i Manisa’da gerçekleşiyor. Manisa son yıllarda yapılan ekim çalışmalarıyla birlikte zeytin üretiminde de 150 bin ton zeytin üretimi ile ilk sırada. Toplam 26 milyon ağaç ile ağaç sayısında da birinci. TÜİK 2021 verilerine göre toplam et tavuğu sıralamasında birinci sırada. Yumurta tavuğu sıralamasında 12 milyon adet ile Afyonkarahisar’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

İhracatı 2021 düzeyinde kaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Manisa 2021 yılında 5 milyar 205 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. 2002 yılında da 5 milyar 203 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamlar ilin ihracatının geçen yıl artmadığını, hatta küçük bir oranda (yüzde 0,04) düştüğünü gösteriyor. Manisa bu rakamla da en büyük ihracatçı iller arasında 7’nci sırada yer alıyor. 2022 yılı ihracatın sektörler itibariyle dağılımında ilk üç sektör şöyle: 2 milyar dolar ile toplamın yüzde 43’ünü gerçekleştiren elektrik ve elektronik sektörü, 736 milyon dolar ile (yüzde 14) iklimlendirme ve 681 milyon dolar ihracatla otomotiv endüstrisi.

Yatırımda parlak bir yıl geçirdi

Manisa’da 2021 yılının tamamında 198 proje başlamıştı. Bu projelerin yatırım değeri 5 milyar 461 milyon liraydı. Geçen yılın açıklanan 11 ayında ise yatırım değeri 16 milyar 761 milyon lira olan 249 proje başladı. 2022’nin 11 ayı, 2021’in 11 ayı ile kıyaslandığında proje sayısında yüzde 38,3 artış oldu. Asıl artış yatırım değerinde meydana geldi. 2022’nin 11 ayındaki projelerin yatırım değeri, bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 227,6 artış gösterdi.

Ticari hayat canlıydı

Şirket kuruluş ve kapanış rakamlar, Manisa’nın 2022’de olumlu bir yıl geçirdiğini gösteriyor. Şirket kapanışlarında yüzde 7,8 artış olurken yeni kuruluşlardaki artış yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Gerçek kişi işletmelerde de bir önceki yıl seviyeleri korundu. Tasfiyelerde yüzde 33’lük artış oldu.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI MEHMET YILMAZ: ÜLKEDEKİ EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI BİZDE

İlimizin ekonomisine yön veren sektörlerin başında elbette sanayi gelmektedir. 2019 verilerine göre, sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 43 olmuştur. Bunu yüzde 17 ile hizmet sektörü, yüzde 15 ile tarım sektörü ve yüzde 3 ile inşaat sektörü izlemektedir. Manisa kişi başı milli gelir olarak ortalama 8 bin dolar ile kendi bölgesinde (TR33 Bölgesi) birinci sıradadır. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 10 olmasına rağmen Manisa’nın içinde bulunduğu bölgede (TR33) işsizlik oranı yüzde 6,9 düzeyindedir. Nüfus büyüklüğüne göre bu oran ülkedeki en düşük işsizlik oranına denk gelmektedir. Dünya çapında birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Manisa’nın, önümüzdeki dönemde elektrikelektronik, iklimlendirme, makine aksamları ve tarım ürünlerinde büyük başarılara imza atmaya devam edecek. Ancak bütün bu gelişmelerin yeşil ekonomiyi veya yeşil devrimi dikkate alarak gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. 2023 yılında en çok konuşmamız ve harekete geçmemiz gereken konu bu. 2019 yılı Kasım ayında AB tarafından oluşturulan, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde iklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı konuları olmak üzere, çevresel ve sürdürebilirlik konularında çalışmamız gerekiyor. 2023 yılında gerçekleşecek yeni yatırımlarımızın, yeşil ekonomi veya yeşil devrim çerçevesinde hassasiyetle değerlendirileceğine olan inancım tamdır.

MANİSA TİCARET BORSASI BAŞKANI SADIK ÖZKASAP: KURU ÜZÜMDE LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİ MANİSA’YA KAZANDIRIYORUZ

Geleceğimize bırakılacak ortak bir miras düşüncesiyle önemli yol kat ettiğimiz projemiz Manisa’ya kuru üzümde lisanslı depoculuk sistemi kazandırılmasıdır. Sistem, sektördeki stok ve kalite yönetimi ile fiyat istikrarına düzenleyici ve geliştirici bir güç katarken aynı zamanda, üretici, tüccar ve işletmelerimizin önemli desteklerden yararlanmasını da sağlayacaktır. Depo kira desteği, nakliye desteği, analiz desteği, elektronik ürün senedi tutarının yüzde 75’ine kadar 9 ay vadeli, yüzde 0 faizli Ziraat Bankası kredi desteği, yüzde 2 zirai stopaj vergisinden, KDV ve kurumlar vergisinden muafiyet bunların başlıcalarıdır. Güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama imkanı, nakliye maliyetinin en aza indirilmesi ürünün istendiği zaman satılabilmesi bireysel depo inşa etme maliyetinden kurtulma da getireceği diğer başlıca avantajlar arasındadır. 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında faaliyetleri yürütecek olan Manisa Ticaret Borsası Kuru Üzüm Lisanslı Depoculuk AŞ’nin kuruluş izni ticaret bakanlığımızdan alınmış, şirketimiz kurulmuştur. Uygun lokasyonda bir arazi tahsisi konusunda arzu ettiğimiz gelişmenin sağlanması halinde süratle, yatırım teşvik ve inşaat projesi aşamalarına geçmiş olacağız.

MANİSA OSB BAŞKANI DR. SAİT TÜREK: MANİSA OSB’DE İSTİHDAM 100 BİNİ BULACAK

Manisa OSB olarak büyüme sürecimizi sürdürüyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan 6. Kısımın bu yılın ikinci çeyreğinde üretime başlanması planlanıyor. 6. Kısım ile birlikte 11 milyon metrekare alana sahip olacak olan bölgede, istihdam edilecek kişi sayısı 100 bini bulacak. Türkiye’nin en güçlü organize sanayi bölgelerinden olan Manisa OSB, yatırımcının çözüm ortağı olma misyonunu hiçbir zaman elden bırakmadı. Sanayicilerimizin sorunsuz bir şekilde üretim ve ihracat yapabilmeleri için sürekli olarak bölgeyi geliştirecek projeler üretiyoruz. Kalıcı ekonomik gelişme stratejilerini ve buna uygun politikaları oluşturma ve uygulama becerisine erişmiş, Türkiye’nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biriyiz. Bunun sonucu olarak da dış ticaret fazlası veriyoruz. İstihdama, üretime, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bölgemiz, kaliteli ve uygun maliyetli altyapı hizmetlerinin yanında eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal sorumluluk alanlarında yapmış olduğu yatırımlarla da hem Türkiye’de hem de dünyada başarılı çalışmaları ile örnek gösterilen OSB’lerden birisi durumuna gelmiştir.