  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Manisa’da susam üretimi artırılacak
Takip Et

Manisa’da susam üretimi artırılacak

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla 5 ilçede 6 bin dekar alan için yerli susam tohumu dağıtıldı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Susam üretiminin desteklenmesi, üretim alanlarının artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesiyle sürdürülebilir ve verimli bir üretim modelini benimsiyoruz. Susam üretimini artırmaya yönelik yürütülen bu proje kapsamında, çiftçilere eğitim, tohum desteği ve modern üretim teknikleri konusunda rehberlik sağlanacaktır." dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa’da susam üretimi artırılacak
Takip Et

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla 5 ilçede 6 bin dekar alan için yerli susam tohumu dağıtıldı.

Susam tarımının Manisa’da daha da artırılması hedefleniyor

Susam, özellikle unlu mamuller ve tahin üretiminde yaygın olarak kullanılan, yüksek yağ oranı sayesinde hem gıda sektörü hem de sağlık açısından kritik bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Düşük su ihtiyacı ve kurak şartlara dayanıklılığıyla sürdürülebilir tarım açısından büyük bir fırsat sunan susam tarımının Manisa’da daha da artırılması hedefleniyor.

"Sürdürülebilir ve verimli bir üretim modelini benimsiyoruz"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği ile aynı doğrultuda hareket ederek, üretimde arz-talep dengesini sağlayarak kaynakların etkin kullanımını amaçladıklarını söyleyen İl Müdürü Öztürk, "Bu kapsamda, susam üretiminin desteklenmesi, üretim alanlarının artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesiyle sürdürülebilir ve verimli bir üretim modelini benimsiyoruz. Susam üretimini artırmaya yönelik yürütülen bu proje kapsamında, çiftçilere eğitim, tohum desteği ve modern üretim teknikleri konusunda rehberlik sağlanacaktır. Manisa ilinde Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı olmak üzere toplam 5 ilçemizde 6 bin dekar alanda projemiz yürütülecektir. Susam tohumları Sarısu çeşidi olup bölgemiz için Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Manisa, tarımsal üretimde öncü bir şehir olarak, yerli üretimi teşvik etmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edecektir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tarımsal üretiminin artırılması ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere susam tohumlarının teslim alınması programına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları, Serdar Mersinli, Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.

Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN)Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN)Ekonomi
Tarihte bugün: 25 MartTarihte bugün: 25 MartYaşam

 

Ekonomi
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
TCMB ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı!
TCMB BAŞKANI KARAHAN GÜN GÜN AÇIKLADI
Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüştü: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bakan Şimşek: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bankacılar hesapladı: Merkez'in rezervleri 3 günde 27 milyar dolar eridi
MERKEZ'İN REZERVLERİ 3 GÜNDE 27 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak