Manisa’da zirai don tehlikesi sürüyor

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bölgede devam eden zirai don tehlikesinin iki gün daha devam edeceğini ifade ederek üreticileri uyardı.

"Gece ilçede don olayı yaşandı"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gece ilçede don olayı yaşandı. Çevreden edindiğim bilgiye göre sadece Tekeliler Mahallesi'nde var. İlçe ve çevresinde bugün ve yarın yine don tehlikesi bulunmakta ve bu nedenle bağlarda imkanlar ölçüsünde saman yada lastik yakılarak önlem alınmasında yarar vardır." uyarısında bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise şu ana kadar Sarıgöl ve çevresinden kendilerine ulaşan bir don zararı ihbarı bulunmadığını bildirdi.