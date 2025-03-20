Hareketlilik devam ediyor: Bankalarda haftalık kayıp yüzde 17

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul volatilitenin oldukça yüksek olduğu bir günü geride bırakırken, bugünkü işlemlerde de hareketlilik şiddetini azaltsa da devam ediyor. Uzmanlar piyasalarda normalleşmenin, haber akışlarına bağlı olarak birkaç gün sürebileceğini belirtiyor ve yatırımcıları panik satışları yapılmamasına karşı uyarıyor.

Diğer taraftan, dün yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yabancı kurumlardan yıl sonu enflasyon, döviz ve politika faizi beklentilerine yönelik revizeler geliyor. Tartışılan üç kritik soru: Yükselen kur enflasyon yaratır mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerinde frene basar mı? Yabancı yatırımcı borsadan çıkmaya devam eder mi? Uzmanlar henüz bir kanıya varmak için erken olduğunu değerlendiriyor.

Bankalarda haftalık kayıp yüzde 17

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839 puandan başlarken; açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti. İlerleyen saatlerde BIST 100 endeksi artıya geçerken, yeniden psikolojik seviye olan 10 bin puanın üzerine çıktı ki; dünkü işlemlerde 11 işlem günü sonra ilk kez 10 bin puanın altının altında kapanış gerçekleştirmişti.

Bankacılık endeksinde ise, kan kaybı sürüyor. Endeks, güniçinde kaybını yüzde 5'in üzerine kadar taşırken, sonrasında toparlanma çabasında ilerledi. İçinde bulunduğumuz haftaya 16 bin 864 puandan başlayan Bankacılık endeksi, bugün 13 bin 996 puana kadar geriledi ve yaşanan bu düşüş eğilimde kayıp yüzde 17'yi buldu. BIST 100 endeksinde düşüş ise, yüzde 10 civarında.

Saat 13.55 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,67 primle 10.022 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi yüzde 4,15 düşüşle 14 bin 281 puanda bulunuyor.

Piyasalarda dün neler yaşandı?

Dün piyasalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye açılan soruşturmaların ardından tepetaklak oldu. Dünkü işlemlerde tarihinde ilk kez, dolar 41 TL'nin, Euro 44 TL'nin, gram altın ise 4000 TL'nin üzerine çıktı. Borsa güne sert düşüşle başladı ve kayıpların derinleşmesiyle iki kere devre kesti. Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 8'in, bankacılık endeksi ise yüzde 9'un üzerinde tamamladı. Türkiye'nin risk primi 5 ayın zirvesine çıktı.

Öte yandan, TL’deki sert değer kaybı sonrası Merkez Bankası’nın piyasalara döviz satarak müdahale ettiği iddia edildi. Reuters’a konuşan bankacılar, dünkü satışın 10 milyar dolara ulaşmış olabileceğini öne sürdü. Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 3,34 artışla 37,9162 TL'den işlem gördü. Euro/TL aynı dakikalarda, yüzde 3,13 primle 41,4502 seviyesinde bulundu. Gram altın ise, dün son işlemlerde yüzde 3,21 değer kazancıyla 3694 liradan alıcı buldu.