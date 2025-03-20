ABD’li yatırım devi Türkiye için tavsiyesini korudu

Goldman Sachs, Güney Afrika hisse senetleri için tavsiyesini “AL”dan “TUT”a düşürdü.

Çek Cumhuriyeti'ne ilişkin notunu “SAT”tan “TUT”a (nötr) yükseltirken, Türkiye ve Polonya'ya ilişkin “Piyasaya paralel getiri” (TUT) notunu korudu.

Goldman'ın küresel gelişmekte olan piyasa hisse senedi stratejisti Sunil Koul liderliğindeki analistler, Avrupa'nın mali politikasındaki kayda değer değişim ve potansiyel bir Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin iyimserliğin Polonya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti gibi AB'ye maruz kalan hisse senetlerinde bir ralliyi körüklediğini söyledi.

Bu haftanın başlarında, Almanya Parlamentosu büyük bir harcama artışı planını onaylarken, ABD ve Ukrayna başkanları Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşını sona erdirmek için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Koul, “Yüksek gümrük tarifelerinden kaynaklanan yakın vadeli risklere rağmen, EM Avrupa hala EM (gelişmekte olan piyasalar) içindeki en ucuz cep ve MSCI EM'ye göre yüzde 35 iskonto ile işlem görüyor” dedi.

Goldman, geçen hafta Güney Afrika hisse senetlerinin Çin hariç EM'ye karşı daha iyi performans göstermesi üzerine başlattığı ticaret bankacılığını yüzde 21'lik potansiyel kazançla kapattığını söyledi.