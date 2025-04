Marmara Bölgesi'nde OSB’ler doldu, yeni yatırımcılar Zonguldak sınırına dayandı

Takip Et

BARIŞ SEDEF

Zonguldak Ekonomi Zirvesi'nin ilki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ZTSO) işbirliği, Eren Enerji'nin ana sponsorluğu ve Zonguldak Valiliği'nin himayelerinde düzenlendi. EKONOMİ Gazetesi'nin desteklediği zirve, Oniki'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Zirvede, kentin yeni sanayi ve 21’inci yüzyılda enerji vizyonu, turizm, sanayide potansiyel yeni büyüme alanları ve tarım sektöründeki gelişmeler ele alındı. İki gün süren zirvenin ilk günü kentin potansiyeli ele alınırken, ikinci gününde ise yapay zeka desteğiyle B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak’ın kömür, demir-çelik ve termik santral yatırımlarıyla Cumhuriyetin ilk yüz yılında önemli işler yaptığını ikinci yüz yılda da önemli atılımlar yapacağını söyledi.

Erdem: Zonguldak’ın kalkınması Batı Karadeniz’in kalkınmasıdır

Gerçekleştirilen zirvenin kentin sürdürülebilir kalkınma, bölgesel işbirlikleri ve güçlü bir ekonomik atılıma zemin hazırlayacak önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, “Kentimiz kömürle anılmış ama kömürle sınırlı kalmamış bir şehir. Bugün ise daha geniş bir perspektifl e bütüncül bir kalkınma modeline ihtiyacımız var. Zonguldak yalnıza Türkiye’nin değil bu coğrafyanın üretim hafızasında yer etmiş bir önemli şehirdir" dedi.

Ertuğrul:Hep birlikte bu belirsizliklerin önüne geçmeliyiz

Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarının her geçen gün daha büyük bir eşitsizliği gözler önüne serdiğini kaydeden Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, “Yıl bazında bazı iller oldukça iyi bir büyüme yakalarken, bazıları ise ciddi ve derin bir ekonomik daralma yaşıyor. Bu tablo özellikle Zonguldak gibi bir zamanlar Türkiye’nin en gelişmiş ilinin yaşadığı çöküşü vurguluyor. Sonunda hızla yoksullaşan ve nüfusu azalan illerin başında geliyoruz" dedi. Ertuğrul, kentin bir dönemler en zengin 10 şehir içerisinde olduğunu ifade etti. Zonguldak'taki santralleri işleten firmaların ithal kömür kullandığını kaydeden Ertuğrul, “Kömür endüstrisindeki düşüş ve dönüşüm bölgedeki istihdamı da olumsuz yönde etkiledi. Bu belirsizliklerin önüne geçmeliyiz” dedi. Filyos limanı projesinin yıllık 25 milyon ton eleçleme kapasitesine sahip olduğunu ileten Ertuğrul, “Mart ayı içerisinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan İntermodal Taşımacılık Strateji Planı’nda Afrika ve Ortadoğu’dan gelecek yüklerin Karadeniz Kuzeyi ve Avrupa’ya taşınmasında Filyos geçmiyor. Daha az kapasiteye sahip Samsun Limanı’nın bu projede yer aldığını görüyoruz. Planda Filyos’un da yer alması için ilgili bakanlıklara soru önergemizi verdik” diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu: Kurulu gücümüz termikle birlikte 3.770 MW

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilin sanayi ve enerji üretimindeki yerini verilerle aktardı. Hacıbektaşoğlu şunları söyledi: “Bu üretim alanlarında yine Zonguldak öncülüğünü devam ettiriyor. Bugün yine taş kömürü ve kömür üretiminde Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye’nin en yetkin, en kapasiteli üretime sahip kurumlarından bir tanesidir. Yine Türkiye enerji üretiminde, termik santrallerimizle şu anda kurulu gücümüz, 3 bin 770 megavattır. Bu kapsamda elektrik üretiminde üçüncüyüz. Bu rakam Türkiye’nin üretiminin yüzde 7-7,5’una tekabül etmektedir. Marmara bölgesi enerji arz güvenliği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Zonguldak’ta 5 liman vardır. Yaklaşık 25 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahibiz. Kentimiz, ülkemizdeki kentler arasında geçen yılı 1 milyar 350 milyon dolar ihracatla kapattı. Zonguldak’ın üretiminin yüzde 45’i- 44,5’i sanayi üretimidir. Bu ülke ortalamasının çok çok üzerindedir. Ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu, önemli bir yer işgal ettiğini bizlere göstermektedir” diye konuştu.

Doğalgaz üretiminin Filyos üzerinden gerçekleştiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, bu sürecin hem Zonguldak’a hem Türkiye’ye katkı sağlayacağını vurgulayarak: “Zonguldak’ın önünde büyük fırsatlar var. Filyos gazının keşfiyle Karadeniz Gaz Sahasının keşfiyle Türkali kuyularında üretime başlamıştır. Doğalgaz üretimi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca Filyos’ta, karada işleme tesisleriyle kuyulardan 170 kilometre açıktan gaz Filyos’a gelmektedir. Türkali 1 sahasından burada işlenmektedir. BOTAŞ hatlarına Karadeniz gazı pompalanmaktadır. İkinci faz üretimi, gaz işlemesi hepimiz biliyoruz ki denizde platformda yapılacak ve bu da 2027 yılında üretilerek yine Türkiye’nin BOTAŞ gaz iletim hatlarına pompalanacaktır ve istifadesine sunulacaktır. Bu çok önemli Türkiye açısından, bölgemiz açısından ve Zonguldak açısından, Filyos Vadi Projesi açısından çok önemli bir ivme katmıştır esasında. Zonguldak’a, bölgemize, ülkemize ve bunun ülke olarak çok büyük faydasını göreceğimiz gibi Zonguldak ekonomisine de çok büyük katkısı olacaktır. Geçen yıl 2024 yılı rakamları 1 milyar 700-750 milyon metre küp doğalgaz, Karadeniz Gaz Sahasından Filyos’tan BOTAŞ hatlarına pompalanmıştır. Bu Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde seksenidir. Bugün itibariyle günlük 9,1 milyon ton gaz BOTAŞ hatlarına basılmaktadır. Bu nedir. Bu aylık 250 milyon ton, yıllıkta 3-3,5 milyar metre küp doğalgaza tekabül etmektedir. Bugün her gün 9,1 milyon metreküp gaz BOTAŞ hatlarına işlenip Filyos gaz sahasından doğalgaz basılmaktadır” diye konuştu.

"ZTSO açtığı tahkim merkeziyle ticari itilafl arın daha hızlı ve ucuza çözülmesine katkı sunuyor"

Zirvenin kapanış konuşmasında söz alan Dünya Odalar Federasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odalarındaki tahkim merkezlerinin önemli olduğuna ve helalleşme kültürünü devam ettirdiğine değindi. Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “ZTSO açtığı tahkim merkeziyle ticari itilafl arın daha hızlı ve ucuza çözülmesine katkı sunuyor. İşçiişveren, ticari, tüketici ve hatta kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geldi. Buraya gelen dosyaların yüzde 70’i de anlaşmayla sonuçlanıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme çok önemli. Mahkemede haklı haksız olmaktan daha önemlisi helalleşerek ayrılmak. İşte bu arabuluculuk tahkim işi tam helalleşerek ayrılıyorsunuz. Mahkemeye gitsem, 100 bin lira alacağım olsa minimum 4 senede bitiyor. 100 bin lira kaç liraya iner o zaman? Bugünkü gibi bir enfl asyon ortamı olsa kaç sene sonra alıyorsunuz? 4 sene sonra 20 bin lira iyi. Yani 100 bin lira karşılığında 20 bin lira alıyorsun. Odaya gelsen müracaat ettiğin zaman mahkeme masrafl arının yarısını ödüyorsun, süre 3 ay. 3 ayda bitiyor. 100 bin liranı 3 ay sonra alıyorsun. Peki nasıl oluyor bu, helalleşerek anlaşıyor, ayrılıyorsunuz. Eskiden ahi ocağında nasıl anlaşmazlıkları çözüyorsak şimdi de ticaret ve sanayi odaları da kültürümüzde var olan ahi ocağı şeklinde çalışmakta” dedi.

Filyos ile sanayi, turizm, tarımda yeni fırsatlar doğuyor

Filyos projesinin ilerlemesiyle kentin Batı Karadeniz ihracatında önemli bir yer tutacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayalini kurduğumuz Filyos projesi, hayata geçiyor. Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor. Filyos endüstri bölgesi doğalgaz işleme tesisi ile Zonguldak, Türkiye’nin bir enerji üssü haline geliyor. Zonguldak yeniden cazibe merkezi haline gelecek ve Batı Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacak” diye konuştu.

Eğitim, sanayi ve istihdamı bir bütün olarak görüyoruz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, işbirlikleriyle kentin kalkınmasına katkı sunmaya kararlı olduklarına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Bizler bu şehrimizde eğiltim, sanayi ve istihdamı bir bütün olarak görüyoruz. Bilimle ekonominin el ele vererek ülkemizin incisi olan şehrimizin yarınlarını şekillendireceğimize inanıyorum. Üniversitemiz gerçekleştirdiği işbirlikleriyle bilim ve sanayide önemli çalışmalara imza atıyor.”

Katma değerli üretime geçme ve kilogrambaşı ihracatı artırma kentin öncelikli hedefl eri arasında yer alıyor

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde ‘Hal ve Gidiş’ oturumunda ekonomik görünüm ve gelecek perspektifl erine ilişkin görüşlere yer verildi. “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor” başlıklı panelde açıklamalarda bulunan EKONOMİ Gazetesi Yazarı Fatih Özatay, harcamaların kontrol altına alınmaya çalışıldığını bazı eksikliklerin olduğunu kaydetti. Bütçe açığının kontrol altına alınılmaya çalışıldığını dile getiren Özatay, sözlerine şöyle devam etti: “TÜİK ve Merkez Bankası başta olmak üzere bazı alanlarda yapısal adımların atılması enfl asyonun kalıcı anlamda inmesi noktasında değerli. Enfl asyon önümüzdeki dönemde yüzde 30’lara kadar düşecek. Ancak bunun sürdürülebilirliği tartışmalı.” Sanayi ve hizmetler alanında verimlilik sorunları olduğuna dikkat çeken Özatay, bu dönemde birçok firmanın temkinli olması gerektiğine işaret etti.

Kent, değişim ve dönüşümün eşiğinde

Zonguldak'ın sanayiye dayalı üretimi destekleyen bir yapıdayken şu anda değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu kaydeden Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya: “Bu değişim ve dönüşüm zaman alan bir süreç. Toplam ihracatımızın yüzde 85’i demir-çelik ve türevleri ürünlerinden oluşuyor. Burada katma değerli üretime geçmemiz öncelikli olmalı ve kilogram başı ihracatı artırmamız gerekiyor. Mobilya ve orman ürünlerinin ham madde olarak ihraç edilmesinden ziyade bu ürünleri işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor. Kompozit malzemelerden farklı ürünlerin üretilmesi söz konusu. Demir-çelik ve ahşabın birlikte kullanıldığı ürünlere yönelik imalatlarımız var. Bunları yaygınlaştırmamız ve farklı bakış açılarıyla üretmemiz gerekiyor. Bölgemizde Tiny house ve yatlarda kullanılan bazı ahşapların üretimine yönelik çalışmalar var. Bölgemizde yapılan yatırımlar arasında. Yanı sıra bölgede hidrojen enerjisi için girişimler var. Teknolojiye dayalı sektörlerde özellikle bilişimin öne çıkması gerekiyor. Gençlerimizin kentten ciddi bir göçü var. Bunun en büyük nedeni ise birçok alanda geleneksel sektörlere ağırlık verilmesi. Katma değerli yatırımlar konusunda da yerlerimiz var. Marmara doldu. Zonguldak buna ev sahipliği yapılabilir. İlave olarak Filyos Limanı’nın altyapısı hazır birkaç yıl içerisinde özel sektörün kullanımına açılırsa bölgemiz ciddi bir ivme kazanacak.”

Marmara’dan taşan sanayi Zonguldak’a kadar geldi

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına (SEGE) göre Zonguldak’ın geçmişte ilk 6 kent arasında yer aldığına dikkat çeken Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir şu ifadeleri kullandı: “Kent 1980’ler ve sonrasında birçok alanda ciddi anlamda geriye düştü. Bartın ve bazı ilçelerinde il olmasının bunda katkısı var. 'Yeniden Büyük Zonguldak' için çalışmalarımız başladı. İlave olarak Filyos Projemiz oldukça önemli ve bizim Vadi projemizi destekleyecek. Yatırımcılarımıza endüstri bölgesi, OSB ve küçük sanayi sitesi gibi alanlar açmamız gerekiyor. Marmara’daki sanayi alanlarına baktığımızda Marmara’dan taşan sanayi Zonguldak’ın ayaklarının dibine kadar geldi. Ereğli’de bulunan OSB’lerimize 1’e 10 talep var. İç Anadolu’dan Karadeniz’e uzanmak isteyen sanayiciler için de kentimiz cazip bir noktada. İklim göçünde de Karadeniz ve Zonguldak’ın öne çıkacağını öngörüyoruz. Yüzde 57’si orman sahası olan bir yerdeyiz. Bazı yeni sanayi alanlarının oluşturulması hususunda zorlanıyoruz. Orman alanları dışında sanayi alanı olabilecek çok fazla alanımız var. Bu konuda Zonguldak özeliden bazı kuralların esnetilmesini ve destek sağlanmasını istiyoruz. DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü’nün özel çözümler üretmesi yönünde bazı yaklaşımlara ihtiyacımız var.”

Yeşil dönüşümden olumsuz etkilenen kentlere destek şart

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu, mevcut sistemle yapılan kömürün karbon etkisini minimize edecek çalışmalar yaptıklarına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Her ne kadar Trump kömür ve fosil yakıtlı sistemlere yeniden dönüş yapacağını ifade etse de şu anki konumda çevreci teknolojilere yönelik ciddi bir yönelim var. Yenilenebilir enerji ayağında ülkemizde çalışmalar yapılıyor olsa da henüz istenilen düzeyde değil. Yeşil dönüşüm konusunda ciddi yol kat edilmesi gerekiyorsa bu anlamda ciddi bir destek veya bir fon mekanizması oluşturulmalı" şeklinde konuştu.

Sera OSB'de parseller doldu, salkım domateste hedef yüzde 100 ihracatla katma değerli pazarlara uzanmak

Modern Ziraat başlıklı 2. Oturumun moderatörlüğünü yapan EKONOMİ Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, zirai don olayının etkileri ve modern tarım uygulamalarından bahsetti. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Y.K. Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak’ın son dönemde göç verdiğini ve yeni bir hikayenin yazılması gerektiğine işaret ederek, “Kentin yaklaşık yüzde 60’ı ormanlık alan. Filyos bölgesinde devletimiz 20 kilometrelik alanı kamulaştırdı. Örtü altı seracılığın geliştirilmesi konusunda atılımlarımız oldu” dedi. 580 dönümlük arazi üzerinde bir proje geliştirdiklerini, 15 parselde Sera OSB’nin kurulması hususunda çalışmalar yaptıkların da işaret eden Kamitoğlu, “Bu parsellerde yüzde 100 doluluğa ulaştık. 2 parselde üstyapı çalışmalarımız bitti. 2 ay içerisinde üretime başlanacak. Diğer arkadaşlarımız da hızla çalışmalarına devam ediyor. Burada bölgenin iklim şartları itibarıyla salkım domates üretimi yapılacak. Yanı sıra çiçek üretimi yapılacak. Yılsonunda yüzde 100 üretime geçileceğini düşünüyoruz. Üretimi topraksız tarım olarak planladık. Gübre ve sulamalar teknolojik sistemlerle yapılacak. Herhangi bir verimlilik kaybı olmayacak. Hedefimiz dünya pazarlarına açılarak ihracat yapmak olacak. Öte yandan Mandacılık İhtisas OSB çalışmalarına başladık. Perşembe, Adaköy ve Şeyhoğlu üçgeninde arazi üzerinde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların neticesinde de inşallah hayvancılık ile alakalı OSB kurulumuna da başlayacağız. Burada da odağımızda hem iç hem de dış pazar var” diye konuştu.

Hedef 30 bin ton türk somonu 150 milyon dolar ihracat

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş “Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Kafes Balıkçılığı) Somon Üretim Tesisi” başlık sunumunda, Türk somunun ağırlıklı olarak hangi pazarlarda yer bulduğundan bahsetti. Ereğli’nin sanayisiyle güçlü bir yapıda olduğuna işaret eden Keleş sözlerine şöyle devam etti: “İki OSB’miz tüzel kişilik kazanmak üzere. Yanı sıra Karadeniz’in her noktasında balık yetiştiriciliği yapılırken Batı Karadeniz Kalkınma Ajans (BAKKA) ile kafes balıkçılığı üzerine çalışmalar başlattık. Ülkemizin dünya su yetiştiriciliğinde iyi bir noktaya getirmek için yola çıktık. Gökkuşağı alabalığını (Türk somonu) ağırlıklı olarak Rusya ve Kuzey Amerika’ya gönderiyoruz. Türk somonunu ticaret hacmi ise 2,2 milyar dolar seviyelerinde. Bu ticaret hacminde bizlerde daha fazla yer almak istiyoruz. Kafes Balıkçılığı ile hedefimiz 30 bin ton Türk somonun ihraç ederek 150 milyon dolarlık girdi sağlamak.”

Karşılıklı bir sinerji oluşturabiliriz

Octo Aqua Deniz Ekipmanları ve Danışmanlık CEO’su Ertuğrul Gündoğdu, “Norveç'le İşbirliği Olasılıkları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Karadeniz’de 66 bin tonluk Türk somunu üretimi olduğunu söyleyen Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: “Alabalıkta Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız. Gökkuşağı Alabalığı üretiminin Karadeniz’de yaygınlaşmasına bağlı olarak 2020 yılında Norveç’ten ülkemize olan teknoloji transferi hızlandı. Sadece balığı kafeste yetiştirmek değil, işleme proseslerinden tabağa kadar olan zincirde bir katma değer oluşturmanız gerekiyor. Böylece ürünü satmanız ve pazarlamanız da kolaylaşır. Karşılıklı istişareler sonucunda onlar Norveç somununu girmediği pazarlarda Türk somonunu, bizlerde Türk somonunun giremediği pazarlarda Norveç somonunu pazarlayarak karşılıklı bir sinerji oluşturabiliriz. İlave olerek Türk somunu için özellikle kapalı devre veya yarı kapalı devre sistemlerini kurmamız gerekiyor. Verimlilik açısından devletin sunacağı destekler bu hususta önemli.”

Tarım ve balıkçılıkta 3 milyon euro’ya kadar destek var

TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi Yetkilisi Coşar Tosun, IPARD-AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında bilgi verdi. Faaliyetlerinin 81 ilde devam ettiğini kaydeden Tosun, “Desteklerimizin yüzde 50’si Avrupa yüzde 50’si ulusal bütçeden karşılanıyor. Harcamaların yüzde 50 ila 75 arasındaki kısmı için hibe desteği veriyoruz. 18 sektöre destek veriyoruz. Zonguldak’ta 1 tane yerel eylem gurubu kurduk ve tabandan tavana yaklaşımıyla ilerliyoruz. Hayvancılık alanında özellikle süt veren işletmelerde 750 bin Euro’ya kadar hibe veriyoruz. Beside de 750 bin Euro’ya kadar hibe veriyoruz. Kanatlı et tarafında ise işletmeleri sadece modarnizasyon anlamında destekliyoruz. Yumurta işletmelerinde de modarnizasyon yatırımlarını destekliyoruz. Ülke genelinde 43 milyon Euro hibe vermeyi planlıyoruz. Ülke genelinde. Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ise 3 milyon Euro’ya kadar destek veriyoruz.”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yard. Ayşegül Papila, “Zonguldak’ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve Yöresel Ürünleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Zonguldak’ta 9 adet coğrafi işaretli ürünlerinin bulunduğunu kaydeden Papila, bu ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

Üretim süreçlerinde hidrojenin kullanılmasıyla ilgili çalışmalar vitrifiyede meyvesini vermeye başladı

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un modaretörlüğünü yaptığı ‘21.Yüzyılda Zonguldak’ın Enerji Vizyonu’ oturumunda kentin gelecek vizyonuna ışık tutuldu. Teksan Jeneratör Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Oğuz Can, “Enerji Dönüşümü ve Temiz Enerji Hamleleri” başlıklı sunumunda iklim değişikliğinin enerji başta olmak üzere sektörlere etkilerinden bahsetti. Kentte biyokütle enerji kaynakları merkezlerinin oluşturulabileceğini ifade eden Can, “Nadir elementleriniz varsa önemli olduğunuz bir dünyaya doğru evrilmeye başladık” dedi. Zonguldak özelinde de biyokütle enerji alanlarının oluşturulabileceğine işaret eden Can, “Kamu özel sektör işbirliğinin olduğu modellerle bu süreçler yönetilebilir” şeklinde konuştu.

Yerli kömür kullanımını artırıyoruz

"Zonguldak’tan Türkiye’ye: Enerji Arz Güvenliğinde Stratejik Merkez” başlıklı sunumu gerçekleştiren Eren Enerji CEO’su Ömer Buğer, enerji tüketiminin her geçen yıl arttığını söyledi. Kömürün elektrik üretimindeki payının globalde yüzde 37 ülkemizde de yüzde 36 olduğu bilgisini veren Buğer, “Hem dünya hem de Türkiye’de elektrik tüketimi artış trendinde. Ülkemizde önümüzdeki 25 yılda elektrik tüketiminin yaklaşık 4-5 kat civarında artacağı öngörülüyor. Bu artışta elektrikli araçlar ve elektrifikasyon sistemlerinin artış göstermesi uzun vadedeki elektrik tüketiminin yükselmesinde etkili olan dinamikler arasında yer alıyor. Önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde sadece veri merkezlerinde gelecek elektrik tüketimi artışı bugün Türkiye’deki elektrik tüketim artışı kadar. Baz yük ve depolama santrallerine yönelik yatırımların artması değerli. Elektrik tüketiminin de önümüzdeki dönemde 6 kat artacak. Bu bize nakil hatlarına yönelik yatırımları da artırmamız gerektiğini söylüyor” şeklinde konuştu. Zonguldak’ın taş kömürün merkezi olduğunu belirten Buğer, firma olarak kendilerinin yerli kömür kullanımını artırdıklarını söyledi.

Hidrojen kullanımında fizibiliteye başladık

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt “Cevher Eritmede Hidrojen Denemeleri” konulu sunumunda hidrojen üretiminden bahsetti. Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin hidrojen enerjisi üzerine çalışmalar yaptığına işaret eden Bozkurt, “Biz de tesislerimizde hidrojen enerjisini kullanımı hususunda fizibilite çalışmalarına başladık. Bunu Türk çelik sektöründe uygulayan ilk firmalardan olduk. Bizim bu çalışmayı yapmamızdaki temel neden hidrojen enerjisi uygun maliyetli olursa bunu yüksek fırınlarımızda kullanabilir miyiz? Fikri oldu” ifadelerini kullandı.

Yeşil hidrojen le sıfır emisyon hedefine ilerliyoruz

Çanakçılar Şirketler Grubu Ar-Ge Merkezi Müdürü Atamer Akbay, “Vitrifiye Üretiminde yüzde 100 Hidrojen Kullanımı” başlıklı sunum yaptı. Çelik ve çimentodan sonra en fazla enerji tüketen sektör olduklarına vurgu yapan Akbay, “Hidrojen kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde hidrojenin vitrifiye üretiminde doğalgazın yerine geçebileceğini gördük. Ancak geçişin sorunsuz olması için belirli teknik adaptasyonlar ve optimizasyonlar gerekiyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarla sektörde ilk vitrifiye pişirimini başarıyla gerçekleştirdik. Yeşil hidrojen enerjisiyle sıfır emisyon hedefl erimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Akbay, hidrojen enerjisinin üretim maliyetlerine etkisinin ise 1/3’lük olarak açıkladı.

Doğalgaz ithalatının %25 kısılması hedefleniyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sektörel Analiz Müdürü Özgür Yayla “Türkiye’nin Doğalgaz Vizyonu ve Zonguldak” başlıklı sunumunda açıklamalar yaptı. Doğalgazın enerji kullanımındaki payının ikinci sıraya yükseldiğini ifade eden Yayla, “Son yıllarda Türkiye’de doğalgaz kullanımı yüzde 28 seviyelerinde. Cari açıkta Türkiye’nin 1 numaralı faturası doğalgaz, bu kapsamda enerji arz güvenliği önemli. Sakarya gaz sahasındaki üretimle Türkiye doğalgaz ithalatını yüzde 99’dan 98’lere indirdi. 2020 yılında keşfedilen Sakarya gaz sahası faz 3’le birlikte Türkiye’deki gazın yüzde 25’ini karşılanması planlanıyor” diye konuştu.

Uluslararası Jeopark statüsünün kazanılmasıyla beraber kentteki ziyaretçi sayısının üç katına çıkması bekleniyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu, ‘Turizm’ başlıklı panelin moderatörlüğünü gerçekleştirdi. Kesikoğlu, kentte turizm konusunda ciddi fırsatların olduğunu kaydetti. Zonguldak Kömür Jeoparkı Genel Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz “Jeoparklaşma Süreci” sunumunda Jeoparkların UNESCO’ya bağlı olduğunu söyledi. Dünyada 48 ülkede 200’ün üzerinde jeopark olduğunu ifade eden Yılmaz, ülkemizde de sadece 1 tane küresel üç tane ulusal, 20 tane de aday jeopark olduğunu söyledi. Küresel jeopark olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Yılmaz, “Jeopark’ın toplam büyüklüğü 3 bin 500 metrekare. Bölgede 59 adet yeni jeosit belirledik” diye konuştu. Kentin endüstriyel, doğal ve kültürel mirasları hakkında da bilgilendirmede bulunan Yılmaz, küresel jeopark olmaları halinde ziyaretçi sayılarının en az 3 katına çıkarmayı hedefl ediklerini ifade etti.

Kente turistik olarak 3 tren seferi yapılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Batı Karadeniz İl Temsilcisi Vahdettin Velioğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi, Sağlık Turizmi” konulu sunumda kentin ekonomik aktivitesinde turizmin ağırlık kazanması adına Batı Karadeniz’in kültürel miraslarının tanıtımını amaçladıklarını dile getirdi. Velioğlu, “Amacımız şehrimizin turistik yerlerini misafirlerimize göstererek kentin ekonomisine katkı sağlamak. İlk sefer 13 Haziran’da yapılacak devamında da 3 sefer gerçekleştirilecek 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım’da da ‘Turistik Karaelmas Ekspresi’ seferleri yapılacak. İlk durak Yenice, bağlantı sonrasında Zonguldak, Maden Müzesi ve daha birçok yer bu tur kapsamında yer alacak. Bu hafta içerisinde acentelere vagonlarla ilgili devirler yapılarak sonrasında bilet satışları gerçekleştirilecek” dedi.

Sağlık turizminde Bülent Ecevit Üniversitesi kente değer katacak

“Sağlık ve Yaşlı Bakım Turizmi“ sunumda Happy Holiday CEO’su Fatih Şenel, Zonguldak’ın sağlık turizmindeki potansiyelinden bahsetti. Türkiye’nin sağlık turizminde COVİD- 19 döneminde yükselen bir ivme kazandığını belirten Şenel şunları söyledi: “Bu pastadan en fazla payı İstanbul alıyor. Hep beraber Zonguldak’ın bu alandaki potansiyelini ortaya çıkarmak adına çalışmalar yaptık. 25 acentemizle birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde önemli bir hacmin olduğunu gördük. Kent diş kliniklerinde çok iyi. Bu konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiş. Ancak kente esas değeri Bülent Ecevit Üniversitesi katacak. Üniversite hemen hemen tüm belgelere sahip. Haziran sonu gibi ilk olarak bir lansman yaparak kentte sağlık turizminin başladığını duyurmak istiyoruz.”

Zonguldak’ın en kapsamın endüstriyel dönüşüm projesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Ümran Can Öztürk “Üzülmez Kültür Vadisi, Endüstri Mirası, Turizm Çalışmaları” sunumunda kentin ekonomik çeşitliliğini artırmayı hedefl ediklerini kaydetti. Endüstri mirasının korunmasının öneminden bahseden Öztürk, “Kömüre dayalı sanayileşmeye zemin oluşturan tüm yapılar günümüzde Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda endüstriyel miras olarak kayıt altında. TKK başlı başına endüstriyel bir miras endüstriyel miras dediğimiz o sanayi kuruluşunun çevresindeki diğer yapıları da anlamamız gerekiyor” diye konuştu. Öztürk, Üzülmez Kültür Vadisi Projesi’nin Zonguldak’ın en kapsamın Endüstriyel dönüşüm projesi olduğunu söyledi.

Filyos Limanı'nın devreye girmesiyle Marmara'da elleçlenen yüklerin yüzde 60'ı bölgeye kayacak

TOBB Zonguldak İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yunus Aydoğan’ın maderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yeni Ufuklar” başlıklı oturumda kentin gelecek vizyonuna dikkat çekildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanı Oğuz Ünlüer, “Batı Karadeniz’in Deniz Ticareti: Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu“ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük 2. Limanın Zonguldak sınırlarında bulunan Filyos olduğunu belirten Ünlüer, “Hayata geçirilecek 13 kilometrelik demiryolu hattının tamamlanmasıyla Filyos Limanı’nın cazibesi artacaktır. Yanı sıra Zonguldak-Köstence hattı Avrupa’ya ulaşımda bölge için ciddi fırsatları barındırıyor” şeklinde konuştu. Kurvaziyer gemilerinin bölgeye getirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ünlüer, Ereğli ve Zonguldak bölgelerinin kurvaziyer rotalarına eklenmesi konusunda acentelerle görüşmelerinin sürdüğüne işaret etti. Ünlüer, Filyos limanıyla Marmara bölgesindeki yüklerin yüzde 60’ının Zonguldak’tan farklı pazarlara gönderileceğini söyledi.

Havalimanının açılmasıyla Zonguldak-Essen ilişkisi gelişti

Türk-Alman İlişkileri: Zonguldak-Essen Bölgesel ve Ekonomik İş birliği başlıklı sunumda açıklamalarda yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özarslan, iki kent arasındaki işbirliklerinde son dönemde önemli bir ivme yakalandığını söyledi. Almanya’da 3 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşın yaşadığını ileten Özarslan şunları söyledi: “Özellikle Ruhr bölgesinde çok sayıda Zonguldaklı vatandaşımız var. İki kent arasındaki ilk işbirliğinin temeli 2003 başladı. Zonguldak’a havalimanının açılmasıyla iki şehir arasındaki işbirliği daha fazla gelişti. Bölgedeki KOBİ’leri odak noktasına alarak işbirliklerimizi daha üst bir noktaya taşıyabiliriz. 2025’te iki kent arasında imzalanan Zonguldak-Essen İşbirliği’nde öne çıkan başlıklardan bahsedecek olursak, enerji dönüşümü, endüstriyel mirasın korunması ve göç ve göçmenlerin uyumu öne çıkan konular arasında yer alıyor.”

Essen Zonguldaklı hattı daha fazla gelişiyor

Essen Uyum Meclis Üyesi Muhammet Balaban, Zonguldak’ın madencilik dışında başka alanlara da yönelmeye başladığını ve bunu da iyi bir şekilde gerçekleştirdiğini kaydederek, “Essen Belediye Meclisi 3 milyon Euro’luk bir proje hazırladı ve bu onaylandı bu kaynak 3 yıllık süre için ayrıldı. Bu projede Zonguldak’ta var hatta projenin ilk ayağında Essen-Zonguldak ekseni bulunuyor hedef yabancı yatırımcıları kente çekmek. Zonguldak’taki iş insanlarımız Essene yatırım yaparak burayı üs haline getirebilir” dedi. Essen Belediyesi’nin bu projeye sağladığı desteğin önemli olduğuna işaret eden Balaban, bunun hükümetler düzeyine taşınmasıyla iki kent arasındaki işbirliğinin daha fazla artacağını söyledi. Balan, Batı Karadeniz’in geleceği olan bir bölge olduğunu söyledi.

OSB ve endüstri bölgeleri için finansman çalışıyoruz

“Zonguldak Projeleri İçin Finansman Önerileri“ başlıklı sunumda Sistem Global Danışmanlık Ortağı İskender Cem Leblebici, Zonguldak’ta proje ve bu projelerin kaynak arayışı konusunda iyi bir noktada olduklarını söyledi. Leblebici, özel sektör finansmanı konusunda fonlar ve yatırım fonları, uluslararası krediler ve son olarak hibe-destekleri başlıklarında bilgilendirmede bulundu.

Madenciliğin öneminin azalmasıyla kaybedilen 30 bin istihdam sanayi yatırımlarıyla yeniden kazanılacak

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde ‘Sanayi Alanları’ oturumu gerçekleştirildi. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Free Zonguldak – Filyos, Zonguldak Serbest Bölge ve Endüstri Bölgesi” konulu sunumunda şunları söyledi: “Zonguldak kuruluşu itibarı ile bir kömür memleketi. Kentin varlık sebebi kömürün burada olması diyebiliriz. Eksi 650 kotunda çalışmaya başladık. Maliyetlerimiz artık sürdürülebilir boyutta değil ve kömür gün geçtikçe küçülüyor. Belli ki gelecekte kömür geçmişte olduğu gibi rol sahibi olamayacak. Yeni iş alanları yaratmamız gerekiyor. Tarım, turizm ve sanayide iddialı olmamız lazım kalkınmanın lokomotifi sanayi yatırımları. Kentte en çok öne çıkan bölgemiz Filyos Vadimiz, burası Marmar’dan taşan sanayiciler için ideal bir konumda bulunuyor. Filyos Limanı’nın da açılmasıyla bölge önemini daha fazla artıracak. Filyos limanımız devreye girmeye hazır, madencilikte kaybettiğimiz 30 bin iş kaybını sanayi yatırımlarıyla kapatacağız. Filyos Vadisi projesiyle ilk etapta 10 bin doğrudan istihdam hedefl iyoruz.”

Alaplı OSB’ye 630 bin metrekarelik genişleme alanı geliyor

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Oktay, “Alaplı OSB Yeni Genişleme Alanı, Alaplı Yat ve Tekne İmalatçıları Koop. Sanayi Sitesi Projeleri” ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Alaplı’nın sanayi yatırımlarıyla ismini duyurduğuna işaret eden Oktay şunları söyledi: “Alaplı OSB’de 54 parselin 19’unda üretin yapılıyor. Parsellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tüm işletmeler devreye girdiğinde yaklaşık 2 bin kişilik bir istihdam bekliyoruz. 630 bin metrekarelik ilave genişleme çalışmaları için başvurularımızı yaptık. Yeni yapılacak yer de karma OSB statüsünde olacak. 3 ya içerisinde yer kabul toplantılarının yapılmasını bekliyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. 1,5 yıl içersinde altyapı süreçlerinin ihale çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Diğer bir projemiz ise yat sanayisine yönelik AYTEK Projesi ile sadece tekne ve yat imalatçılarına yönelik bir sanayi bölgesi yapmayı planlıyoruz. Projemiz 150 metrekareden bin metrekareye kadar alanlardan oluşacak.”

Lojistik anlamda da yatırımcılara önemli avantajlar sağlıyoruz

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Okur, “Sera Organize Sanayi Bölgesi Müdürü “Gökçebey ve Merkez Organize Sanayi Bölgeleri Projeleri” hakkında bilgi verdi. Türkiye tüzel kişilik kazanmış 366 dolayında OSB olduğuna işaret eden Okur sözlerinde şöyle devam etti: “Bölgedeki birçok OSB’mizde yeni alan çalışmalarımız var. Gökçebey OSB’miz bölgedeki 4. OSB’miz. 370 bin metrekarelik bir sanayi alanı üretildi ve 40 adet sanayi parseli oluşturuldu. Planlama aşamasındaki diğer bir OSB’miz ise Zonguldak Merkez OSB’de yaklaşık 55 hektarlık bir alan OSB kurulumu için uygun bulundu. İlk etapta 30 sanayi parseli hedefl eniyor. Zonguldak- Çaycuma-Devrek-Ankara mevkiinde yol üstünde olacak bir OSB.”

Orman vasfını yitirmiş alanlar sanayiye kazandırılmalı

“Merkezi Hükümetten Alt Yapı Beklentiler” başlıklı sunumunda açıklamalarda bulunan Zonguldak SMMMO Başkanı Hasan Kahveci şunları söyledi: “Kentimizde hava ulaşımının daha fazla iyileştirilmesi gerekiyor. Orman vasfını yetirmiş ancak orman olarak görünen alanların sanayiye kazandırılması gerekiyor. Kümelenme projelerine de destek sağlanmalı. Zonguldak taleplerinin yanı sıra vizyonunu ortaya koyan bir şehir olmalıdır.”

Törende 4 kategoride ödül verildi

Kapanış konuşmaları sonrasında kentte özelinde 2025 Zonguldak İş Dünyası Ödül Töreni’nde ödül alan fi rmalara plaketleri takdim edildi. Törende ödül alan fi rmalar şöyle:

►Yatırım ve İstihdam Ödülleri başlığı altında; yaptıkları büyük ölçekli yatırım ve sağladıkları büyük ölçekli istihdamla öne çıkan 23 fi rma ödüle layık görüldü: Eren Enerji A.Ş., Fuba Yatırım A.Ş., Profsan Boru ve Çelik Eşya A.Ş., Merrsmilano, AK-Bal Gıda, Barrels and Oil, Greenzon Üretim ve Pazarlama Kooperatifi , Erdemir A.Ş., Tat Metal, Çınar Boru, Özdemir Boru, Başoğlu Orman Ürünleri, Sınav Koleji, Bahçeşehir Koleji, Ak-Al Tekstil, Okyanus Ev Dekorasyon, Erkan Raf, Devrek Pınar Orman Ürünleri, Cilas Kauçuk, Elcab Kablo, Mega Teks Tekstil, Nersoy Tekstil ve Gökerplast Plastik.

► İhracat Ödülleri başlığı altında; yurt dışı pazarlarda Zonguldak’ı temsil eden ve ihracat hacmi ile dikkat çeken 13 fi rmaya verildi: Emko Fenni Malzeme A.Ş., Er-Di Makina, SHC Halı Mobilya, Med Marine, Güçbir Jeneratör, Nur-İş Metal, HS Birlik Makina, Mecalp Makina, Ayanoğlu Doğa ve Su Ürünleri, Den-Ko Mobilya, Dinamik Raf Sistemleri, SF Sandalye ve Ilgın Yapı Malzemeleri.

► AR-GE ve İnovasyon Ödülü; teknoloji geliştirme, dijital dönüşüm ve inovatif üretim alanlarında öne çıkan 9 fi rma ödüle layık görüldü: Zonguldak Teknopark A.Ş., Bulutistan Telekomünikasyon A.Ş., Oba Perdesan Teknik Tekstil A.Ş., Çanakçılar Seramik, Dermo Grup, Azof Organik, B2metrik Yazılım, Alternatif Sessiz Enerji Sistemleri ve Kobizon Proje Danışmanlık ile Bayar Robotics.

► Kadın ve Genç Girişimciler Ödülleri, bölgede girişimcilik ruhunu güçlendiren ve kadın istihdamını destekleyen 14 girişime verildi. Bu kategoride ödüle layık görülen fi rmalar arasında şu isimler yer aldı: AYS Mühendislik, Boztaş Mühendislik, Ata Yedek Parça, Sıraç Endüstriyel Makina, ON-KA Apart Konaklama, SET 1 Enerji, Asya Entegre Atık, Devrek Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi , Mevsimlik Gıda Ürünleri, Karaelmas Kadın Girişimi Kooperatifi , Alipapila Gıda, Nebioğlu Terziler Kooperatifi , Çaycumalı Kadınların Emeği Kooperatifi ve Aynur Abla Çaycuma Manda Yoğurdu.