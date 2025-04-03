  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak
Takip Et

Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak
Takip Et

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olmuştu.

Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEmekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Ekonomi
BKM verileri açıkladı: Boykot çağrıları karşılık buldu mu? İşte veriler!
2 NİSAN VERİLERİ AÇIKLANDI
Bakanlık 81 ilde harekete geçti: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Bu ürünlerin satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Takipteki alacak derdi KOBİ’lere sıçradı
2 YILIN ZİRVESİNDE
Yeşil dönüşüm için yeni öncelik: Küresel Güney’e daha fazla kaynak
Yeşil dönüşüm için yeni öncelik: Küresel Güney’e daha fazla kaynak
Kısa haftada zayıf seyir hareket serbest fonlarda
Kısa haftada zayıf seyir hareket serbest fonlarda