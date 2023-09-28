MASFED Başkanı Erkoç: 6 ay 6 bin km yasağı amacına ulaştı, kaldırılabilir

ANKARA (EKONOMİ) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, haziran ayında keskin daralma yaşayan ikinci el oto piyasasının, temmuz ve ağustos aylarında tam toparlanamadığını söyledi. Erkoç, sıfır araçların satışına getirilen 6 ay 6 bin km yasağının amacına ulaştığını ve artık araçların bollaştığını belirterek, bu yasağın artık kaldırılabileceğini ifade etti.

Finansmana erişmede yaşanan zorluklar ve kredi faizlerinin yüksekliği sebebiyle ikinci el araç piyasasındaki durgunluk devam ettiğini belirten Erkoç, kurların yükselmeye başladığı Haziran’da noter kanalıyla yapılan satışların önceki yıla göre yüzde 17.8 gerilediğini hatırlattı.

Yükselişin sürdüğü temmuz ayında da alım eğiliminin kısmen uyarılmasıyla yıllık bazda devirlerin yüzde 32.1 arttığının altını çizen Aydın Erkoç, “Böylece ilk sekiz ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında devirler, 5 milyon 37 bin 596’sı otomobil olmak üzere toplam 7 milyon 510 in 360’a ulaşırken, 2022’nin aynı dönemine göre artış otomobilde yüzde 23,6, toplamda yüzde 23,4 oldu” diye konuştu.

İkinci eldeki kan kaybına sıfır otomobile yönelmenin de etkili olduğunun altını çizen Erkoç, Ocak-Ağustos döneminde sıfır araç satışının yüzde 67.4 arttığını aktardı.

Durgunluğun giderek kronik hale geldiğini vurgulayan Erkoç, ikinci el pazarın yeniden canlanabilmesi için tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşması gerektiğinin altını çizdi. Kredide yüksek faiz ve düşük vadenin ihtiyaçların ötelenmesine yol açtığına değinen Aydın Erkoç, “İkinci el araç ticaretinin ikinci meslek olarak görülüp herkesçe yapılması ve ayak üstü al-sat yapanlar nedeniyle fiyatların fahiş oranda arttığını, ancak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan önlemler sayesinde piyasada köpük oluşumunun durdu” dedi.

“Bakanlığın önlemleri sonuç verdi, yasak kalkabilir”

İkinci el otomobilin pandemiden bu yana yatırım aracı olarak görüldüğünü dile getiren Erkoç, bunun araç bulunurluğunu zorlaştırarak fahiş artışlara yol açtığını belirtti.

Ticaret Bakanlı önlemlerinin piyasaları normal seyrine getirdiğini ifade eden Erkoç, “Bakanlığımız tarafından çıkarılan 6 ay 6000 km sınırlamasının bireyleri de kapsamasıyla ikinci elde oluşan balon söndü. Bayilerdeki araç bulunurluğu da arttığı için yönetmeliğin amacına ulaştığını, uygulamaya son verilmesinin yerinde olacağını söyleyebiliriz. Haksız rekabetle piyasayı yükseltenler sektörden ayıklandıkça piyasa stabil seyredecektir” şeklinde konuştu.