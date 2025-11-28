May Fren, yapay zeka ile arıza tespitine hızla hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ticari araçlara yönelik fren sistemleri ve arıza tespit cihazları alanında uzmanlaşan May Fren, yapay zeka destekli yeni nesil çözümleriyle küresel pazarda iddiasını büyütüyor.

Şirketin Genel Müdürü Taner Yılmaz, 2026’da pazara sunulacak TKC 009 modeli ile servis süreçlerinde devrim yaratacaklarını söyledi. Yılmaz, cihazın yüzde 95 otonom karar alabilme özelliğiyle sektörde ilk olacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “TKC 009, servislerde manuel müdahale ihtiyacını büyük ölçüde azaltacak. Fren sistemlerindeki arızaları hızlı ve etkili bir şekilde tespit ederek servis süreçlerini optimize edecek. İnsan kaynaklı hata payını da minimuma indirecek. Bu cihaz, özellikle ticari araçların bakım sürelerini kısaltacak ve filolar için ciddi avantaj sağlayacak.” 2000 yılından bu yana fren sistemleri üzerine çalıştıklarını anlatan Yılmaz, “Sadece üretim yapan bir firma değiliz, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir şirketiz. Yapay zekâ destekli cihazımızla servis süreçlerini dönüştürecek, teknoloji ihracatında Türkiye’nin adını yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Servis ağını küresel ölçekte genişletiyor

Genel Müdür Taner Yılmaz, küresel ağlarını Tayvan’dan Latin Amerika’ya kadar genişleterek müşterilere hızlı ve kârlı çözümler sunduklarını söyledi.

May Fren’in faaliyetlerini ticari araçlar odağında çeşitlendirdiğini belirten Yılmaz, “Bugün gelirlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı ihracattan geliyor. OEM tarafı yüzde 15-28 arasında değişiyor, aftermarket güçlü şekilde devam ediyor. Ayrıca savunma sanayine de adım attık. Gökbey helikopterinin iniş takımlarında kullanılan jant ve kaliperlerin yerlileştirilmesini tamamladık ve TAİ ile seri üretime başladık. Artık şirketimizi üç ayaklı hale getirdik: OEM, aftermarket ve savunma sanayi. Bugün 65’i Türkiye’de olmak üzere toplam 130 servis noktamız var. Sadece ticari araçlara hizmet veriyoruz. Yılsonuna kadar Tayvan’da da yeni bir servis noktası kuracağız. Servis noktalarımızla Latin Amerika’dan Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkede yer alıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin gururu olmayı sürdüreceğiz”

Dünya genelinde talep daralmasının otomotiv sektörünü zorladığını belirten Yılmaz, “2024’e göre Euro bazında minimum yüzde 10’un üzerinde büyüyeceğiz gibi görünüyor. Ancak ciddi riskler var, ilk kez bu kadar yaygın bir talep daralmasını aynı anda tüm ülkelerde yaşıyoruz. Biz de yatırımlarımızda daha kontrollü bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı. May Fren’in Ar-Ge’ye cirodan yüzde 6,2 pay ayırdığını belirten Yılmaz, ihracat kilogram değerlerinin 26,8 Euro’ya ulaştığını da kaydederek, “Dünyada benzeri olmayan bir konumdayız. Ticari araçlarda hem üretim hem de teknoloji geliştirme alanında Türkiye’nin gururu olmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.