Meclisin ekonomi gündemi hızlanıyor

CANAN SAKARYA

Meclise bu hafta sunulacak 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği Plan Bütçe Komisyonunda hazırlıklar sürürken diğer taraftan bu yasama yılının ilk ekonomi paketi üzerindeki çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yapacağı basın toplantısı ile bütçenin Meclise gönderilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna bütçe sunumunu gerçekleştirecek. Sunumun ardından bütçe teklifi kasım ayı boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, aralık ayında ise Genel Kurulda ele alınarak mali yıl başlamadan yıl sonuna kadar kanunlaştırılacak. 2025-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 2026 yılı bütçesi yüzde 29 artarak 18.9 trilyon lira, bütçe açığı ise 2.7 trilyon lira olarak öngörüldü.

Kayıt dışı ekonomiye dönük yasal adımlar

Bir süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü ekonomi paketine bu hafta AK Parti Meclis Grubunda sürdürülecek çalışmayla son şeklinin verilmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uzun zamandır sahada sürdürdüğü kayıt dışı mücadele kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerle yeni adımların atılmasının önünü açacak yeni düzenlemelerin ekonomi paketiyle gelmesi bekleniyor. Kayıt dışı mücadeleye dönük düzenlemelerle öne çıkması öngörülen ekonomi paketinde etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması, işverene sağlanan prim desteklerinin düşürülmesi gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Ekonomi paketinin 2026 bütçe görüşmeleri başlamadan Plan Bütçe Komisyonundan geçirilerek hızla kanunlaştırılması planlanıyor.

Karayolları trafik kanunu bu haftaya kaldı

Genel Kurul gündemine geçtiğimiz hafta alınmayan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta görüşülmesi bekleniyor. AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta Meclise sunulan milli parklar, turizm ve vakıfl arla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifi de önümüzdeki günlerde görüşülecek yasa teklifl eri arasında yer alıyor. Milli Parklarla ilgili kanun teklifi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, Vakıfl ar Kanunu değişikliği ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülecek.