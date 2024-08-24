Medical Park hisse fiyatı için yeni tahmin! MPARK beklentisi değişti

Düşüşe geçen ve çok sayıda yatırımcı kaybeden Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen yeni halka arzlarla dikkati çekti.

Kısa sürede çok fazla yatırımcıyı yeniden ağırlayan borsa, halihazırdaki hisselerle de dikkati çekiyor. Son olarak Tacirler Yatırım, Medical Park (MPARK) için 2024 yılı fiyat tahminlerini güncelledi.

MPARK hisseleri için Tacirler dahil 3 kurum tahmin yayımlamış oldu. rotaborsa.com’daki habere göre geçtiğimiz günlerde bilanço açıklayan Medical Park hisseleri için Tacirler’in fiyat beklentisi 385 lira oldu.

TACİRLER YATIRIM'DAN MPARK FİYAT TAHMİNİ 2024

Yatırımcılara “al” tavsiyesinde bulunan Tacirler Yatırım yüzde 17,02 prim potansiyelini değerlendirirken son fiyatı da 329 TL olarak açıkladı.

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