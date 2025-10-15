Mehmet Ali Yıldırımtürk: Altında düşme senaryosu yok! Alıcı çok satan neredeyse yok

Altın, ABD-Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çin başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankasının altına yönelmesi de fiyatlarda baskıyı artıran bir diğer önemli unsur.

Külçe altın gün içinde ons başına 4 bin 185 dolarla zirveye çıktı.

Gümüş ise, salı günü oldukça dalgalı bir seansın ardından yükseldi. Fiyatlar önce ons başına 53,54 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ardından sert şekilde geriledi.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu ayın ilerleyen günlerinde çeyrek puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı sinyalini vermesinin ardından, salı günü haftalar içindeki en düşük seviyelere indi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com'a altın ve gümüş piyasısında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin altın merkezi Kapalıçarşı'da altına talebin düşmediğini aksine arttığını söyleyen Yıldırımtürk, geçen hafta uluslararası piyasalarla 7000 dolara çıkan makasın bu hafta başı itibariyle düşüşe 4500 dolar seviyesine kadar çekildiğini belirtti.

Herkes altın almaya geliyor

Çarşı'ya gelenlerin neredeyse tamamının altın alımı yaptığını anlatan Yıldırımtürk, şunları söyledi:

"Altın fiyatlarının düşmesi için şu an hiçbir senaryo yok. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD-Çin gerilimi sürüyor, merkez bankaları rezervlerindeki tahvilleri azaltıp altına yönelmeye devam ediyor. Bu ortamda güvenli liman olarak görülen altın da yükselmeye devam ediyor.

ABD ve İngiltere'de de bireysel yatırımcı artık yastık altına yöneldi

Kapalıçarşı'ya gelen hemen herkes altın satmaya değil almaya geliyor. Talep düşmediği gibi her geçen gün artıyor. Türkiye özelinde talep artışının diğer nedeni ise tabii ki enflasyon. Yatırımcı parasını korumaya çalışıyor."

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de artık bireysel olarak insanların altın yatırımına yöneldiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, "Almanların az miktarda da olsa altın yatırımı yaptıklarını biliyoruz. Ancak son dönemde artık ABD ve İngiltere vatandaşları da yastık altı altına yöneldi. Bu da dünya altın talebini artıran önemli nedenlerden biri haline geliyor. Çünkü artık onlar da biliyor ki; altın dünyanın her yerinde anında nakite çevrilebilen en önemli metal. Şu an altını satan ya da satmak zorunda kalan tek ülke Rusya. Onlar da savaş nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları için" dedi.

Altın kasım başında sınırlı düzeltme yapabilir

Altın için sadece düzeltme senaryosunu değerlendirdiklerini ifade eden Mehmet Ali Yıldırımtürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişisel olarak kanaatimi söylemem gerekirse kasım ayının ilk 10 günü için altında bir düzeltme bekliyorum. Edindiğim tecrübelere göre genel olarak kasım ayı başında altın düzeltme yapar. Bunu sürekli bir düşüş olarak değerlendirmiyorum. Kısmi bir düzeltme. Tahminim 3900-3950 seviyelerine dönük kalıcı olmayan bir düzeltme olur. Bu da yeni alım fırsatı yaratır. Altında kimse ciddi düşüşler beklemesin. Az önce de söylediğim gibi altının düşmesi için ortada bir senaryo yok. Ons altında yıl sonu hedefini ise 4500 dolar değerlendiriyorum."

Gümüşe yönelik yatırım amaçlı talebin devam ettiğine de dikkat çeken Yıldırımtürk, "Gümüş, altının ardından en değerli yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Genelde bankalar üzerinde alım-satım yapılıyor. Yıl sonu için 60 dolar civarında rakamlar telafuz edilse de gümüşün gidiş yönünü yine kasım ayında belirleyeceğini tahmin ediyorum. Ben fiziki gümüşten ziyade bankalar üzerinde gümüş yatırımı yapılmasını önerim. Makas bankalarda daha düşük seviyede. Fiziki gümüşte ise bu makas yüzde 3-5'e kadar olabiliyor" yorumunu yaptı.