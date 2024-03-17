Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni vergiler gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanal 7'ye konuşan Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı.

"Kredi tüketime değil üretime..."

Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyledi. Şimşek ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

Merkez Bankası'nın kur hedefi

Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını da söyledi.

Bu durumun piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı Merkez Bankası’nın sessiz kalacağı anlamına gelmediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller.” dedi.

Şimşek, Türk Lirası’na ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesiz güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti.