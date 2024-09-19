Mehmet Şimşek: Bütçe açığı ve enflasyonda düşüş için gelecek yıl çok kritik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'nde video mesajla bir konuşma yaptı.

Bakan Şimşek, konuşmasında, enflasyonun eylül ayında 40'lı seviyelere ineceğini aktarırken, yıl sonu için OVP’de verilen ve TCMB’nin de üst bandı olan yüzde 41,5 seviyesini paylaştı.

“Gelecek sene çok kritik”

Şimşek’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

“Sürdürülebilir büyüme için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek kritik. OVP’nin en önemli önceliği enflasyon. Bu seneyi yüzde 41,5 ile bitireceğimizi düşünüyoruz. Enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Bütçe açığı ve dezenflasyon için gelecek sene çok kritik.

Türkiye’de dezenflasyon süreci ile refahı kalıcı olarak artırmak istiyoruz. Enflasyonla büyüme arasında kısa dönemde etkileşim var ama orta ve uzun vadede enflasyonun tek haneye inmesi Türkiye’nin büyümesini hızlandıracak.

“Rezerv artışının nedeni güven”

Bu sene bütçe açığı geçen seneye göre daha düşük olacak. Buradaki gayemiz merkez bankasının enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak. Swap hariç net rezervlerimizdeki artış, son bir yılda 78 milyar dolar oldu. Bu rezerv artışının nedeni güven. Biz bu ekonomik programı başaracağız, önümüzde iki yıllık süreç var.

Krediler üzerinden aşırı ısınma söz konusuydu, şimdi orada bir durulma oluyor. Türkiye artık dış finansmana daha ucuza ve daha uzun vadeli erişebiliyor, amacımız da bu. Bu geçiş döneminde sıkıntılar olacak ama bunları normal görmek lazım. Bu ay enflasyon 40’lı rakamlara inecek. Önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimizin desteği ile reformları hızlandıracağız.”