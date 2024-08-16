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Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin şekilde gerilemesini bekliyoruz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini değerlendirirken, beklentilerin 12 ay ve 24 aylık süreçlerde gerilemesine vurgu yaptı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin şekilde gerilemesini bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X platformunda kişisel hesabından yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğine işaret etti.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu." dedi.

Şimşek, yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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