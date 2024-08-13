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Mehmet Şimşek: Kalıcı refah için programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Bakan Şimşek, ödemeler dengesindeki cari fazla ve artan işsizlik verilerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Kalıcı refah için programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerinde haziran ayında verilen cari fazlayı değerlendirirken, dün gelen işsizlik verilerindeki yükselişe de dikkat çekti. Şimşek, işsizlikteki yükselişin OVP’de öngörüldüğü gibi gerileyeceğini de söyledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşerî sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz.”

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