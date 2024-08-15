Memecoin’lerin yüzde 97’si işlevsiz kaldı

Kripto para piyasasının önde gelenleri arasında yer alan Bitcoin, Ethereum, Solana gibi dijital varlıklarda yaşanan dalgalanma dönemlerinden birini geride bırakırken, piyasada memecoin’lerin yükselişi de dikkat çekti. Öte yandan kripto para birimlerinin en dinamik temalarından biri olan ve 2024’ün ilk yarısında en çok kazandıran dijital varlıklar arasında başı çeken memecoin’lere dair yeni bir rapor, bu kripto para projelerinin yüzde 97’sinin varlığının çoktan sona erdiğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Piyasanın belirsizlikten etkilendiği ve yön aradığı dönemlerde, yatırımcılar kısa vadeli fırsatları değerlendirmek için memecoin’lere yöneliyor. Piyasanın önde gelen kripto paraları hareketsiz kalırken memecoin’ler kısa zaman dilimlerinde çok yüksek işlem hacimleri yakalayabiliyor. Ancak bu kripto para birimlerine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi.