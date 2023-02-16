Merkez Bankası bağışı 2022 karından yapacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası, dün gece düzenlenen yardım kampanyasında açıkladığı 30 milyar liralık bağış tartışma yarattı. Merkez Bankası kaynakları bankanın 30 milyar liralık bağışı bankanın 2022 karından karşılanacağını her yıl Hazine’ye aktarılan temettünün bu yıl 30 milyar lirasının kampanya için tahsis edileceğini açıkladı. Merkez Bankası 1999 depremi sonrası da bağış yapmıştı.

Merkez Bankası, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en büyük ortağı olduğu için genel kurulu sonrası temettü ödemesi yapıyor. Nisan ayında gerçekleşen genel kurullar sonrası bankanın karı ve oluşan temettü miktarı açıklanıyor. Sonrasında bu miktar Hazine hesaplarına geçiyor. Bu yıl da nisan ayında yapılacak genel kurul ile Hazine’ye aktarılacak 2022 karının 30 milyar lirası depremzedelere bağış olacak.

Banka 2022 yılında 2021 yılı karından Hazine'ye 50 milyar TL temettü ödemesi yaptı. 2020 yılının karından da 2021 yılında 45 milyar lira aktarılmıştı. Merkez Bankası bu yıl henüz kar rakamını açıklamadı ekonomistlerin hesaplamalarına göre Merkez Bankası’nın bu yıl 40-50 milyar liranın üzerinde bir kar elde etme olasılığı bulunuyor. Bu karın da 30 milyar lirası AFAD’a depremzedeler için bağış olarak aktarılacak.