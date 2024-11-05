Merkez Bankası faiz indirimini ne zaman yapar? ING beklentisini açıkladı

ING, Türkiye'de son enflasyon rakamlarının ılımlı da olsa beklentilerin üzerinde geldiğini ancak yıllık bazda düşüş eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

"Aralık ayında faiz indirimi yapabilir"

Enflasyondaki gerilemenin yavaş görünümü nedeniyle TCMB'nin faiz indirimi konusunda baskı altında kalabileceğini belirten kurum, beklentisinin TCMB'nin faizleri Aralık ayında indirmeye başlayacağı yönünde olduğunu ifade etti. Bununla birlikte TCMB Başkanı'nın Cuma günü açıklayacağı enflasyon raporunun ardından bu konuda daha fazla ipucu elde edileceği vurgulandı.

ING, yatay bir seyir izleyen TL'nin seyrinin ABD seçimlerinin ardından önemli bir değişim yaşamayacağını öngördü ve piyasalarda faiz indirimine dair fiyatlamaların yavaşça bu yılın sonunda önümüzdeki yıla doğru kaydığını vurguladı.

Enflasyondaki yukarı yönlü sürprize ve birinci faiz indirimine dair beklentilerin ertelenmesine rağmen, ING'ye göre yatırımcıların faiz indirimlerinin masada olacağı bir döneme yaklaştığı açık.