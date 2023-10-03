Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Ekim ayında ne zaman açıklanacak? Yatırımcılar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Şimdi gözler Ekim ayı faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.
Eylül ayında Merkez Bankası, politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı takvimi belli oldu.
Ekim ayı Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30'a yükseltilmesine karar vermişti.