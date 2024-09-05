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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 40 milyon dolar düşüş gösterdi ve 149 milyar 373 milyon dolara indi. Böylelikle Merkez'in rezervlerinde düşüş, ikinci haftasına taşındı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 29 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 90 milyar 715 milyon dolardan 89 milyar 329 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 15 hafta sonra yeniden 60 milyar doları aştı ve 59 milyar 698 milyon dolardan 60 milyar 43 milyon dolara yükseldi.

 

Net rezervlerde azalış 2,8 milyar dolar oldu

Bir önceki hafta 43 milyar 688 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 801 milyon dolar azalarak 40 milyar 887 milyon dolara indi.

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