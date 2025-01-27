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Merkez Bankası rezervleri yeniden zirveye çıktı

TCMB rezervlerinin 24 Ocak ile biten geçen haftada rekor seviyeye çıktığı hesaplandı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervleri yeniden zirveye çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 24 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 4,3 milyar dolar artış gösterdiği ve tarihi zirvesine çıktığı hesaplandı.

CNBC-e için BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın yaptığı hesaplamalara göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bir önceki haftaya göre 4,3 milyar dolar artarak 24 Ocak haftasında 167,6 milyar dolara ulaştı.

Net uluslararası rezervlerin de 2,4 milyar dolar artarak 73,8 milyar dolar ile tarihi zirveye yükselmesi bekleniyor.

17 Ocak haftasında Merkez'in brüt rezervi 163,3 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 71,5 milyar dolar olurken, brüt rezervler en son 2024 yılı 13 Aralık haftasında 163,5 milyar dolar ile rekor seviyesine çıkmıştı.

TCMB, rezerv verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

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