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Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinde erime üçüncü haftaya taşınıyor

TCMB’nin rezervlerinde son haftalarında görüle döviz satışlarının sürmesiyle azalma da devam etti. Son üç haftada yapılan toplam döviz satışının 9,3 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.

Haber Merkezi
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Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinde erime üçüncü haftaya taşınıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde son 2 haftada görülen azalmanın 3. haftaya taşındığı hesaplandı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin yaptığı hesaplamalara göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 146,8 milyar dolara, net rezervlerin de 39,7 milyar dolara gerilediği tahmin edildi. 6 Eylül ile biten haftada piyasaya yaklaşık 1,3 milyar dolar net döviz satışı yapıldığı hesaplandı.

KKM’den çıkışlarla dövize yönelenlerin artmasıyla rezervlerde de azalmanın sürdüğü görülüyor.

29 Ağustos haftasında TCMB’nin brüt rezervleri 149,4 milyar dolara, net rezervleri de 40,89 milyar dolara gerilemişti.

6 Eylül haftası verileri 12 Eylül Perşembe 14:20’da açıklanacak.

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