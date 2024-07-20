Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi
Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5’e indirdi. Tür lirası kredilerde ise değişikliğe gidilmedi.
Merkez Bankası, yabancı para krediler için zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atmıştır. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda;
Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine,
Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir.
Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."