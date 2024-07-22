Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,88 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 166,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 718,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.