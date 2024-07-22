Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,88 trilyon lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 166,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 718,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.