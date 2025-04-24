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Mersin'den dünya sofralarına yolculuk: Silifke çileği Rusya, Ukrayna ve Katar’a ihraç ediliyor

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan coğrafi tescil işaretli Silifke çileği yurt içinin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Katar’a ihraç ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Mersin'den dünya sofralarına yolculuk: Silifke çileği Rusya, Ukrayna ve Katar’a ihraç ediliyor
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Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan coğrafi tescil işaretli Silifke çileği yurt içinin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Katar’a da uçakla gönderiliyor. İhraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 TL olduğu, iç piyasada ise 75 liradan alıcı bulduğu ifade edildi.

Silifke çileği dünya yolcusu!

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de çeşit çeşit ürün hasat ediliyor. Baharla birlikte açık alanda erik, kayısı gibi meyvelerin yanı sıra Çilek’te hasat ediliyor. Özellikle Silifke ilçesinde üreticisinden işçisine kadar bir çok ailenin geçim kaynağı olan coğrafi tescilli Silifke çileğinin yoğun hasadı sürüyor. Hasat edilen ürünler, kentte açılan havalimanı sayesinde yurt içinin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Bu yıl Silifke genelinde toplam 7 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve 50 bin ton ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yoğun olduğu söyledi.

"50 ton rekolte bekliyoruz"

Kaynar, "Silifke ovamızda tahmini 5 bin dönüm açıkta, 2 bin dönüm ise örtü altında üretim yapıyoruz. Tahmini 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Ürünlerimiz çıktı. Bayram arasında biraz sıkıntı çektik. Şu anda fiyatlar iyi. Yurtdışı pazara Rusya, Ukrayna ve Katar’a uçak kargolarla gönderiyoruz" dedi.

İhraç edilen çileğin 90 TL’den gittiğini, iç piyasaya ise 75 liradan verdiklerini aktaran Kaynar, satışların bu şekilde devam etmesiyle çiftçinin yüzünün güleceğini kaydetti.

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