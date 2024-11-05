Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi. Dün tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,88 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,53'ün üzerinde gelmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) aynı ayda yüzde 2,43 işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) yüzde 2,39 artış gösterdi. C endeksi ve B endeksi dün sırasıyla yüzde 2,79 ve yüzde 2,69 olarak açıklandı.