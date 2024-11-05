  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Takip Et

Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ekim ayında, dün açıklanan enflasyon artış hızının bir miktar altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi. Dün tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,88 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,53'ün üzerinde gelmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) aynı ayda yüzde 2,43 işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) yüzde 2,39 artış gösterdi. C endeksi ve B endeksi dün sırasıyla yüzde 2,79 ve yüzde 2,69 olarak açıklandı.

Merkez Bankası faiz indirimini ne zaman yapar? ING beklentisini açıkladıMerkez Bankası faiz indirimini ne zaman yapar? ING beklentisini açıkladıEkonomi

 

Ekonomi
Sakarya tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı
Sakarya tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı
Merkez Bankası faiz indirimini ne zaman yapar? ING beklentisini açıkladı
Merkez Bankası faiz indirimini ne zaman yapar?
Denizli'de nükleer teknikler kullanılarak 3 yeni nohut çeşidi geliştirildi
Denizli'de nükleer teknikler kullanılarak 3 yeni nohut çeşidi geliştirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında iki yeni anlaşma
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında iki yeni anlaşma
Hazine iki ihalede yaklaşık 25 milyar lira borçlandı
Hazine iki ihalede yaklaşık 25 milyar lira borçlandı
Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı
Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı