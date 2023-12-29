Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişin, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

31 Aralık Pazar akşamı yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.