Mısır'daki Türk yatırımları 3 milyar doları geçti

Mısır-Türk İş Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, Türk yatırımcılar Mısır pazarına büyük ilgi gösteriyor. Mısır'da faaliyet gösteren bin 700 Türk şirketinin toplamda 3 milyar dolardan fazla yatırımı bulunuyor. En yoğun yatırımlar ise tekstil, giyim ve kimya sektörlerinde yer alıyor. Özellikle tekstil alanında 200 fabrika faaliyet gösteriyor.

Türkiye, Mısır'da 2 yeni sanayi bölgesi kurmayı hedefliyor

Türkiye, önümüzdeki süreçte Mısır’da bin fabrikayı kapsayan iki yeni sanayi bölgesi kurmayı hedefliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, Türk şirketi ile Mısır Sanayi Bakanlığı arasında, 6 Ekim Şehri ve Yeni İdari Başkent’te toplam 5 milyon metrekarelik alanda iki ayrı sanayi bölgesi kurulmasına dair bir anlaşma imzalandı.

Ticaret hacmi hedefi 8 milyar dolar

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip, ikili ticaret hacminin 2023 yılında 6,9 milyar dolara ulaşacağını, Mısır'ın ihracatının 3,6 milyar dolar, Türkiye'nin ise ithalatının 3,3 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl sonuna kadar 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İlişkiler yeniden canlandı

Mısır ile Türkiye arasında 2005 yılında imzalanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, Türk yatırımlarının Mısır’a yönelmesinde büyük etki yaratıyor. Bu anlaşma kapsamında, Mısır'ın Türkiye'ye yaptığı sanayi ihracatında şirketler gümrük vergileri ve vergilerden muaf tutuluyor.

Bu yıl Şubat ve Eylül aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi karşılıklı ülkelerini ziyaret ettiler. Böylece bir süredir kopmuş olan Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlandı. Stratejik iş birliği konseyi düzenlendi ve sanayi ve altyapı alanlarında doğrudan yatırımların güçlendirilmesine yönelik anlaşma da imzalandı.

Hedef ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması

İki lider ayrıca üretim ve tüketici entegrasyonunun sağlanmasının yanı sıra Afrika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki diğer ülkelere ihracat amacıyla ekonomik projeleri ve tüm alanlarda ortak yatırım fırsatlarını teşvik etme ve artırma konusunda da mutabakata vardı.

İki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yatırımlarla ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Mısır’da faaliyet gösteren Türk şirketleri

Mısır'a yakın zamanda yatırım yapan veya yatırım yapmayı planlayan Türk şirketleri ise dikkat çekiyor.

Yeşim Grup’un Mısır’daki firması Jade Tekstil, 100 milyon dolarlık yatırımla 65. Fabrikayı kurmak için çalışmalarını yürütüyor.

Kişisel bakım ürünleri, hijyenik ped, bebek bezi gibi ürünleri ile öne çıkan Hayat Holding ise Mısır’da 550 milyon dolarlık yatırım yaptı ve 5 dev fabrika kurdu. Hayat Holding’in şimdiki planı ise 210 milyon dolarlık yatırımla 3 yeni fabrika daha kurmak.

Beko elektrikli ve beyaz eşya markasının sahibi olan Türk şirketi Arçelik, Mısır'da ev aletleri üretmek üzere 100 milyon dolarlık yatırımla entegre sanayi kompleksine sahip. Şirketin yıllık 1,5 milyon adet cihaz üretme kapasitesi bulunuyor.

İplik üreticisi Diktaş, Mısır’da 45 milyon dolarlık yatırım yaptı ve Sedat Şehri Serbest Bölgesi'nde fabrikaları bulunuyor. Şirketin hedefi polyester iplik üretim hacmini genişletmek.