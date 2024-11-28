Euro bölgesi banka kredileri artmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı verilere göre, Euro bölgesindeki şirketlere ve hane halklarına verilen krediler geçen ay hızlanmaya devam ederek, bazılarının blok ekonomisinin dibe vurduğu ve “yumuşak inişin” başladığı yönündeki iddialarını destekledi.

İşletmelere verilen kredilerdeki büyüme Eylül ayındaki yüzde 1,1'den Ekim ayında yüzde 1,2'ye yükseldi ve 2023 ortalarından bu yana en iyi seviyesine ulaştı. Hane halklarına verilen kredilerdeki büyüme ise bir önceki ayki yüzde 0,7 seviyesinden yüzde 0,8'e yükseldi.

M3 para arzı, en son Aralık 2022'de ulaşılan bir seviye olan yüzde 3,4 oranında genişledi.