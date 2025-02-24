Mobilya sektörü 10 yılda yüzde 80 büyüyerek 10 milyar doları geçecek

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türk mobilya sektöründe 10 yılda 10 milyar doları aşan ihracat hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Mobilya ve Dayanıklı Tüketim Sektör Kurulu Başkanı Saim Bıçak, 2004'ten bu yana cari açık vermeyen ve 6,12 milyar dolarlık hacme ulaşan sektörün, gelecek 10 yıl içinde yüzde 80 büyüyerek 10 milyar doları aşacağını belirtti.

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda önemli gelişim gösterdiğini ancak dünya ticaretindeki payının artırılması gerektiğini vurgulayan Bıçak, "Dünyada en fazla ithalat yapan ülke 69 milyar dolarla ABD. Buna rağmen, ABD ithalatından sadece yüzde 0,4, diğer en büyük ithalatçılar Almanya'dan yüzde 2,3, Fransa'dan yüzde 1,98 pay alıyoruz. Dünya ithalatının yüzde 60'lık bölümünü oluşturan bu ülkelere olan ihracatımızı artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Katma değerli ve inovatif ürün üretiminin artırılması gerekiyor"

Bıçak, Türkiye'nin küresel pazarda daha fazla pay alabilmesi için katma değerli ve inovatif ürün üretimini artırması gerektiğini vurguladı.

Sektörün ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için yeni stratejilere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bıçak, "Türkiye'nin bu pazarlarda katma değerli ürün üretimine odaklanması gerekiyor. Her yıl ihracat yapılan ülke sayısı ve ihracattaki pay artarak devam ediyor. Ancak sektörün ihracattaki yüzde 1,96'lık payının yüzde 5'e çıkarılması bir hedef olarak konulmalı." görüşlerini aktardı.

Bıçak, küresel pazarda rekabeti artırabilmek için teşviklerin artırılması, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, Avrupa pazarındaki payın yükseltilmesi için inovatif ürünlerin geliştirilmesi, ihracatta devlet teşviklerinin artırılması, lojistik ve tedarik zinciri sorunlarının çözülmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu mobilya üretimine yönelimin artırılmasının önemine işaret etti.