Mobilyacılar konfora ve küçük evlere odaklandı

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanın 3’üncü büyük fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı 24 Ocak’ta kapılarını açtı. 29 Ocak’a kadar açık kalacak fuarda 3 bin marka boy gösterirken, yeni trendler de görünür oldu. Özellikle kullanıcıyı rahatlatan ve konforunu artıran mekanizmalı ve hareketli oturma grupları fuarda önemli yer kapladı. Rahatlık kadar küçülen evlere uygun üretilen minimal mobilyalar da fuarda dikkat çekti.

Minimalizm 2 yıldır yükseliyor

Evlerin küçülmesiyle birlikte minimalizmin yükseldiğini kaydeden MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, “Birkaç ülke dışında Avrupa’da ve Türkiye’de minimalist mobilyalar tercih ediliyor. Evlerin kapılarının küçülmesiyle birlikte kapıdan geçmeyen mobilya için de vinç sistemi kullanılıyor” dedi.

Kan dolaşımını düzenleyen koltuk

Ndesign fuarda TÜYAP’ta bulunan standında teknolojiyi kullanarak konforu artıran koltuklarını tanıttı. Calm adını verdiği koltukta motor sayısını dörde çıkaran firma, tek tuşla kontrol edilen sistemle dinlenirken bacakları uzatma imkanı sunarken, ayakları kalp hizasına getirerek kan dolaşımını dengeleme imkanı sağlıyor. Firma ayrıca minimalist akımlar için de natürel hasırdan yapılan mobilyalarını fuarda görücüye çıkardı.

Hem koltuk hem yatak

Kilim Mobilya da Natura koltuk takımlarını fuarda görücüye çıkardı. Ürün mekanizması sayesinde hem rahat bir koltuk hem de vücudu dinlendiren yatak formuna dönüşebilen ürün hakkında bilgi veren Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, “Mobilyalarda ve yataklarda artık daha teknik çalışıyoruz. Kilo ve yaşa uygun yataklar üretmeye çalışıyoruz. Böylece insanların yataktan uykusunu almış güne zinde başlatmayı amaçlıyoruz. Oturma gruplarında ise daha fonksiyonel daha dar mekanlara uygun ve stresi alan ürünler sunuyoruz” dedi.

Şahin, ulusal pazarın yüzde 60’ının minimal mobilyalara kayarken tüketicinin de takım yerine bağımsız ürünleri tercih edebildiğine dikkat çekti.

Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın da kişiselleştirilmiş mobilyanın öne çıktığını belirterek, “Ayrıca küçülen evlerle birlikte daha kompakt mobilya arayışı oluştu. Hem küçük olsun, hem yataklı olsun beklentiyi maksimize eden bir durum sözkonusu” dedi.

Küçük evler için üretti

Alıcıların artık daha konforlu ve ergonomik ürünleri tercih ettiğini anlatan Armis Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Batallı, “İnovatif ürünler arıyorlar. Biz de bunun köşe koltukta L kısmını her iki tarafa getirilebilecek şekilde ürettik. Daha küçük evler ve öğrenci evleri için basit bir mekanizma ile yatağa dönüşebilen ve çok yer kaplamayan koltuklar ürettik. Bu şekilde mağazaların hızlıca ciro yapmasını da sağlıyoruz” diye konuştu.

Klasik mobilya yine sahnedeydi

Kaas Mobilya ise klasik mobilya ile fuarda yer aldı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de klasik mobilya alanında az sayıda üretici kaldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kara “Çünkü cilası, kumaşı, aksesuarları, işçiliği ve ücreti farklı. Ancak talep 300 yıl önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek” dedi. Üretimin neredeyse yüzde 90’ını ABD, Dubai, Katar, Azerbaycan ve Hindistan gibi ülkelere sattıklarını belirterek, “Hacimli değil butik bir iş yapıyoruz” diye konuştu.