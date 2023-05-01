Mobilyacılara 1 milyon liralık yeni girişim desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MODEF İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışında sektöre yönelik açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak mobilya sektörü için bir destek açmüjde veren Mustafa Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'de KOSGEB ile yeni girişimciliğe destekler veriyoruz. Bursa İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle ileri girişimcilik desteklerimizle Bursa'da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere biz, 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeni girişimlerimizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz. Bu sayede de İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak. Bursa'da yeni mobilyacılar, yeni girişimler ortaya çıkacak."

"Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor"

İnegöl'ü her zaman Türkiye'nin mobilya sektörünün kalbi olarak gördüklerine değinen Mustafa Varank, İnegöl mobilya endüstrisinin kalitesiyle, çeşitliliğiyle, yenilikçiliğiyle, günden güne gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

İnegöl'ün Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında yer aldığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: "Üç binden fazla mobilya üreticisine, 10 milyon metrekareyi aşan modern üretim tesislerine sahip. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz bu başarılardan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmede bizim de katkımızın olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 675 hektar büyüklüğündeki İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranı şu anda yüzde 92. 139 sanayi parselinin 138'i şu anda tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 98 parselde bugün yaklaşık 7 bin hemşerimiz istihdam ediliyor. OSB'deki elektrik altyapısının yenilenmesi için bizden destek istendi. Kalkınma ajansımız o projeye de destek verecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnegöl Mobilya Tasarım ve Rekabet Merkezi projesine de yine biz destek verdik. Söz konusu projeyi ilçemize kazandırdık. Sadece mobilya imalatına yönelik verdiğimiz teşvik belgeleri ise şu anda 200'e yaklaşmış durumda. Ben şunu gayet iyi biliyorum. İnegöl'de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye'de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur. Mobilya sektörü hali hazırda Türkiye'nin en başarılı sektörleri arasında. Son yıllarda dünya standartlarında üretim yapan tesislerimiz kuruldu. Büyümeye devam eden güçlü firmalarımızda dünyaya ürün satan bir konuma ulaştık."

"'Türk yaparsa en iyisini yapar' herkese dedirteceğiz"

Bakan Varank, geçen yıl başta Irak, Almanya, İsrail ve Amerika olmak üzere 200'ü aşkın ülkeye Türkiye'den ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2002 yılında 360 milyon dolar olan sektör ihracatı son 20 yılda 15 kat büyüdü. Resmi rakamların da ötesinde çok ciddi ticari bağlantılar, çok ciddi ticari işler yapılıyor. İnşallah biz bu ihracatı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sayede Türkiye, dünyada 34'üncü mobilya ihracatçısıyken şu anda 9'uncu mobilya ihracatçısı. Ancak 'Neden daha fazlası olmasın?' diye de soruyoruz. Biz neden yabancı ürünlerin pazarımıza girmesine izin verelim? Gerçi siz onları pazara sokmazsınız da birileri sizin ürettiğiniz mobilyalara bunlar İtalyan ürünü diyebilirler. Bunu diyorlar değil mi? İnegöl mobilyasını İtalyan mobilyası diye satanlar var değil mi? Aslında biz bunu başka bir yerde daha görüyoruz. İşte Türkiye'nin otomobilinde de görüyoruz. Biz Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Birileri ne diyor? Bunlar İtalyan arabası diyor. Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti olabileceğine böyle güzel bir aracı üretebileceğine bir türlü ikna edemediğimiz bir muhalefet var. Onun için böyle güzel bir aracın ancak İtalyan aracı olabileceğine inanıyorlar ama biz onlara nasıl İnegöl mobilyasını öğrettik. Türkiye'nin otomobilini de ürettik. Daha nice ürünlerimizi onlara öğreteceğiz. 'Türk yaparsa en iyisini yapar' herkese dedirteceğiz."