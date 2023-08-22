Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 22 Ağustos fiyatları

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artışın ardından akaryakıt ürünlerinden mazota dün gece, 1,02 lira artış yapıldı. İstanbul'da benzin ve mazotun litresi kaç lira oldu?

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin ortalama 37.80 TL (Litre fiyatı)

Ankara'da motorin ortalama 38.36 TL (Litre fiyatı)

İzmir'de motorin ortalama 38.52 TL (Litre fiyatı)

Motorine 18 Ağustos'ta 1,52 lira indirim yapılmıştı.

Benzin fiyatlarında ise artışa gidilmedi.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.