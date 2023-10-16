MOYKON, fiyatları sabitlerken BDDK’dan kredi kartına vade artışı istedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele çağrısına bir destek de MOYKON’dan geldi.

Türkiye mobilya sektörünün en büyük derneği olan MOYSAD tarafından 50 dernek ve 5 bölge federasyonu ile yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON), Türkiye’nin en büyük mobilya markaları olarak yıl sonuna kadar fiyat artışı yapmayacaklarını açıkladı.

“BDDK’dan kredi kartlarına vade artışı bekliyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan MOYKON Başkanı Davut Doğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın başlattığı bu değerli kampanyaya, mobilya sektörü olarak kayıtsız kalamazdık. Yıl sonuna kadar fiyat artışı yapmadan ve çeşitli indirimler yaparak kampanyaya destek vermek istiyoruz. Türkiye sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olan mobilya sektörünün de hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında hükümete var gücümüzle destek olacağız.” şeklinde konuştu.

Daha önce de özellikle evlilik hazırlığında gençlere ya da evini yenilemeyi düşünenlere çeşitli “İndirim kampanyaları ile her fırsatta destek olduklarını belirten Doğan, “BDDK’dan kredi kartlarına vade artışı bekliyoruz. Öte yandan deprem bölgesinde başlatılan evlilik kredisinin de tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz.” dedi.