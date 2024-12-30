MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.
İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları...
Ekonomi