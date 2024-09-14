Murat Arnik: Aşçı maaşları doktor maaşlarını geçti

Gastronomi alanında çalışan mutfak şeflerinin maaşları son dönemde değişmeye başladı. Sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm sebebiyle çok kazandıran mesleklerde taşlar yerinden oynamaya başladı. Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, artık yüksek maaş alan doktorların yerini yeni trend mesleklerin aldığını belirtti.

Son zamanlarda aşçılığın popüliterisinin arttığını söyleyen Arnik, “Artık yüksek maaş alan doktorların yerini yeni trend meslekler alıyor. Son dönemde aşçılık 'en çok kazandıran meslekler' listesinde. Aşçılar çalıştıkları otellerde genel müdürlerden sonra en yüksek ücreti alıyor. Her gün ekranlarda arz-ı endam eden programlar sayesinde aşçılık mesleği popüliterisini arttırdı.” dedi.

‘'Türkiye'den Avrupa'ya ve Orta Doğu ülkelerine aşçı ihraç ediyoruz.''

Usta şeflerin milyon dolar kazandıklarını ve Türkiye'den yurt dışına aşçı gönderdiklerini belirten Arnik, şunları kaydetti:

“Aşçılık, anne mesleği olmaktan çoktan çıktı. Artık usta şefler birer darphane gibi para basıyor. Dünyanın en ünlü mutfak sanatçıları sadece yemek yaparak yılda milyonlarca dolar kazanıyor. Mutfakta iyi eğitim almış el becericisi üstün olan aynı zamanda kendini sosyal becerileri yetişmiş gastronomi ustalarımız artık dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyor. Türkiye'den Avrupa'ya ve Ortadoğu ülkelerine aşçı ihraç ediyoruz. Bugün ortalama ülkemizde ustabaşı aşçı maaşı ortalama: 60 bin TL - 175 bin TL, Almanya'da aşçı maaşları ortalama 2000 Euro-3000 Euro, Amerika'da aşçı maaşları 2500 dolar-3500 dolar, Dubai'de aşçı maaşları ise 5000 AED-15000 AED arasında değişiyor.”