MÜSİAD Bursa/Alparslan Şenocak: Enflasyonun gerilemesiyle 2025'e dair umutlarımız arttı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, enflasyonun gerilemesinin sanayicinin 2025 yılına dair umutlarını ve motivasyonunu arttırdığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) merkezinde düzenlenen basın toplantısında, MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları'nın hazırladığı "Bursa Ekonomisi Raporu"nun sunumu gerçekleştirildi.

Şenocak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları aşmada eşsiz bir dayanıklılık ve azim örneği gösterdiğini kaydetti.

Geçen sene 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını hatırlatan Şenocak, 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın milletin çalışkanlığının ve azminin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"2025 yılına dair umutlarımız ve motivasyonumuz artmaktadır"

Bu başarının, enflasyonla mücadelede sürecinde alınan sıkı para politikalarının etkisi altında büyük bir sabır ve kararlılıkla elde edildiğini dile getiren Şenocak, "Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetimimiz tarafından sabır ve kararlılıkla uygulanan politikalar, ekonomimizin dirençli yapısını güçlendirdi. Nitekim son 7 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon aralık ayında yüzde 1,03 olarak açıklanmış ve yıllık bazda son 1,5 yılın en düşük seviyesine de gerilemiştir. Bu gelişmeler 2025 yılına dair umutlarımızı ve motivasyonumuzu da arttırmaktadır. Merkez Bankası'nın yüzde 21 enflasyon hedefini yakalayacağımıza ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

"KOBİ'ler sanayimizin bel kemiğini oluşturuyor"

Şenocak, üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olan Bursa'nın 18,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kentin yenilikçi ve sektör odaklı hamleler gerçekleştirmesi gerektiğine değinen Şenocak, "Bursa'da faaliyet gösteren KOBİ'ler sanayimizin bel kemiğini oluşturarak üretim ve istihdam temelini sağlamaktadır. Ancak bu işletmelerin büyük bir kısmı şehir içinde sıkışmış bir şekilde faaliyet göstermekte. Bu da hem üretim kapasitelerini hem de büyüme potansiyelini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bu sorunun çözümü için modern ve altyapısı güçlü sanayi bölgeleri oluşturmalı, mevcut OSB'ler ise ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmelidir. Şehir içinde sıkışan sanayimizin planlı sanayi alanlarına taşınması yalnızca üretim süreçlerini daha verimli hale getirmekle kalmayacak aynı zamanda şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve altyapı üzerine baskıyı da hafifletecektir." dedi.

"Sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz"

Şenocak, Bursa'nın sahip olduğu stratejik konumuyla önemli bir lojistik avantaja sahip olduğun dile getirdi.

"Bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek için limanlar, kara yolları, demir yolları gibi kritik lojistik bağlantıların da güçlendirilmesi gerekmektedir." diyen Şenocak, "Bu altyapı yatırımları yalnızca ihracat süreçlerimizi hızlandırmakla kalmayacak aynı zamanda Bursa'nın küresel ölçekteki rekabet gücünü de önemli derecede artıracaktır. Bursa'nın ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yapılacak yatırımlar Bursa'nın hem rekabet gücünü arttıracak hem de geleceğin ekonomisinde daha güçlü bir yer edinmesini de sağlayacaktır." dedi.

Şenocak, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Bursa'yı küresel ölçekte daha rekabetçi bir hale getirmek amacıyla hazırladıkları "Bursa Ekonomisi Raporu"nun yalnızca mevcut durumun bir analizi değil, aynı zamanda geleceğe dair çözüm odaklı yol haritası olduğunu aktardı.

Raporda 16 sektörün dünya, Türkiye ve Bursa ölçeğindeki mevcut durumlarının karşılaştıkları zorlukların, çözüm önerilerinin detaylı şekilde ele alındığına değinen Şenocak, raporun aynı zamanda Bursa'nın ekonomik hedeflerine ulaşmak için gerekli stratejik adımları da ortaya koyduğunu ve somut öneriler sunduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.