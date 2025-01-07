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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Koza Altın ismini değiştirdi

Türkiye'nin ilk altın madenciliği şirketi Koza Altın İşletmeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ticaret unvanını "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değiştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Koza Altın ismini değiştirdi
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Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketi olan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, ticaret unvanında değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla değiştirildi

Şirketten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni ismin 'Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi' olduğu belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada "Şirketimiz ticaret unvanı olan "Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi"nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir." denildi.

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