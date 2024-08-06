MUSK EMPİRE 6 AĞUSTOS EN İYİ YATIRIM VEREN KARTLAR: Musk Empire bugünün kartları neler?
Musk Empire 6 Ağustos en iyi yatırım veren kartlar: Kripto para madenciliğinde adeta yeni bir sayfa açıldı. Hamster Kombat ile başlayan madencilik furyası tüm hızıyla devam ediyor. Traderler heyecanla Musk Empire’ın listeleneceği günü beklerken diğer yandan da ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda da 6 Ağustos Salı Musk Empire borsada en iyi yatırım veren kartlar araştırılıyor. Peki Musk Empire bugünün kartları neler?
Musk Empire 6 Ağustos en iyi yatırım veren kartlar: Musk Empire bugünün kartları neler? Kripto para madencileri heyecanla mininge devam ediyor. Hamster Kombat ile Rocky Rabbit’in ardından en çok dikkat çeken madencilik faaliyetlerinden olan Musk Empire günlük ödülleriyle gündemde. Telegram TON aracılığıyla yatırımcılara güven veren Musk Empire borsadaki en iyi yatırım veren kartlarla milyonlarca coin dağıtıyor. Kişisel hesabın gelişmişliğine göre değişiklik gösteren Musk Empire kazançlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde…
MUSK EMPİRE 6 AĞUSTOS EN İYİ YATIRIM VEREN KARTLAR
Musk Empire 6 Ağustos en iyi yatırım veren kartlar açıklandığında haberimizde güncelleyeceğiz. Musk Empire en iyi yatırım veren kartlar saat 15:00'da ekonomim.com'da belli olacak.
MUSK EMPİRE BUGÜNÜN KARTLARI NELER?
Musk Empire bugünün kartları henüz belli olmadı.
Dünya genelinde on milyonlarca trader sayısına ulaşmayı başaran Musk Empire sadece kartlar değil çok sayıda düello ile ödül dağıtıyor. Youtube eğitici videoları da bunlara dahil. İşte Musk Empire en başından bu yana ödül veren Youtube bölüm kodları:
Episode 1 - 45666
Episode 2 - 65755
Episode 3 - 97025
Episode 4 - 77375
Episode 5 - 36487
Episode 6 - 57624
Episode 7 - 37519
Episode 8 - 35489
Episode 9 - 28139
Episode 10 - 28210
Episode 11 - 29711
Episode 12 - 30712
Episode 13 - 32813
Episode 14 - 37814
Episode 15 - 39915
Episode 16 - 33016