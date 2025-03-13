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Türk müteahhitler Zelenskiy’e proje üstlenmeye hazır olduğunu söyledi

Ukrayna’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Bolat, “Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşaasında Türk Müteahhitlerin projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik” dedi.

Haber Merkezi
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Türk müteahhitler Zelenskiy’e proje üstlenmeye hazır olduğunu söyledi
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ANKARA (EKONOMİ)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmede ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığını bildirdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy’nin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmadaki kararlılıklarını ilettiklerini ifade eden Bolat, “Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşaasında Türk Müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna’ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik” dedi.

Yumaklı: “Kalıcı barış ve yeniden inşa üzerine verimli görüşme gerçekleştirdik”

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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