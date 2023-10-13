  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Namet Gıda hakkında yürütülen soruşturmada uzlaşmaya varıldı
Takip Et

Namet Gıda hakkında yürütülen soruşturmada uzlaşmaya varıldı

Rekabet Kurulunun hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma, "uzlaşma" kararıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırırken, firmanın sunduğu uzlaşma metni kabul edildi.

Bu kapsamda teşebbüse verilecek idari para cezasında uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumu'ndan Erikli ve Pınar Su hakkında soruşturmaRekabet Kurumu'ndan Erikli ve Pınar Su hakkında soruşturmaEkonomi

 