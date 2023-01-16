Nebati: Togg'a kamu alım garantisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 2022 yılını değerlendirdiği ve 2023 hedeflerini paylaştığı toplantıda, Togg'a ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Nebati, "Finansal mimari çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.