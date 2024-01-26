Net rezervler 4 haftada 16.43 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası net uluslararası rezervlerinde gerileme dördüncü haftaya taşındı. Geçen hafta net uluslararası rezervler 5.9 milyar dolar azalarak 23 milyar 651,5 milyon dolara indi. Bu son 2 yılın en sert rezerv gerilemesine işaret etti. 22 Aralık 2023 ile biten haftada 40 milyar 86,4 milyon dolar ile zirveye çıkan net uluslararası rezervlerde 4 haftalık düşüş 16 milyar 434,9 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası toplam rezervleri de 19 Ocak ile biten geçen hafta geriledi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 19 Ocak itibarıyla itibariyle, bir önceki haftaya göre 5 milyar 845.83 milyon dolar düşüş ile 23 milyar 651,5 milyon dolara indi. 22 Aralık 2023'te 40 milyar doları aşan net uluslararası rezervler 29 Aralık haftasında 34.95 milyar dolara, 5 Ocak haftasında 32.26 milyar dolara, 12 Ocak haftasında 29.5 milyar dolara düşmüştü.

Toplam rezervler 1.7 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi. Verilere göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Hisseye iki haftada 303 milyon dolar girdi

Öte yandan Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 145.6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 12 Ocak haftasında da yabancılar 157.4 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirmişti. Böylece hisse senedine iki haftalık net giriş 303 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Ocak haftasında arttı. Verilere göre parite etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatındaki yükseliş 982 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı artışı parite etkisinden arındırılmış olarak 234 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 748 milyon dolar yükseliş gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre ise kur korumalı mevduat hesaplarında gerileme yavaşladı. BDDK verilerine göre 19 Ocak ile biten haftada KKM hacmi 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye indi. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26,3 milyar lira düşüş gösterdi.