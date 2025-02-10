Netflix'e zam yolda

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, ABD, Kanada, Arjantin ve Portekiz'deki fiyat artışlarının ardından şimdi de İngiltere'deki abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Platformun Birleşik Krallık'taki tüm abonelik planlarını etkileyen bu zam kararı, Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'deki ilk fiyat artışı olma özelliği taşıyor.

Netflix’in İngiltere’deki en popüler planı olan Reklamsız Standart abonelik ücreti 2 sterlin artarak aylık 12.99 sterline yükseldi.

Netflix, fiyat değişikliklerinin hem mevcut hem de yeni aboneler için geçerli olacağını ve web sitesinde güncellendiğini açıkladı.

Netflix: Yatırımlarımıza devam etmek için zam gerekli

BBC’nin aktardığına göre Netflix, fiyat artışlarıyla ilgili, "Netflix’i geliştirmek ve üyelerimiz için daha fazla değer yaratmak amacıyla zaman zaman küçük fiyat artışlarına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Sıra Türkiye’ye mi geliyor?

Son zam kararlarının ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Netflix’in zam politikasının Türkiye’yi de kapsayabileceği düşünülüyor.

2024'te abone rekoru

Netflix, 2024 yılını toplamda 300 milyondan fazla aboneyle kapattığını duyurdu. Ekim-Aralık 2024 arasında 9.6 milyon yeni abone hedefi açıklanmıştı, ancak bu dönemde platforma 19 milyon yeni kullanıcı katıldı. Güney Kore yapımı Squid Game'in ikinci sezonu ve artan spor içerikleri bu büyümede etkili oldu.

Platform ayrıca yılın son döneminde Noel günü iki NFL maçı yayınladı ve Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşen boks maçına ev sahipliği yaptı.

Gelirlerde büyük artış

Netflix'in Ekim-Aralık 2024 dönemi net kârı bir önceki yılın iki katına çıkarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde satışlar ise 8.8 milyar dolardan 10.2 milyar dolara yükseldi.

Netflix’in yanı sıra Disney+, Spotify ve Paramount+ gibi diğer büyük yayın platformlarının da 2024 yılında fiyatlarını artırdığı bildirildi.