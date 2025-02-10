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Konkordato talep etmişti: Tekstil devi iflasın eşiğinden döndü

Tekstil sektörünün önemli firmalarından Sateks, iflasın eşiğinden döndü. Geçtiğimiz yıl konkordato talep eden şirket ile ilgili mahkeme kararını verdi. İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapan 40 yıllık tekstil devinin korkordato talebi reddedildi ve iflas kararı verilmesine gerek olmadığı belirtildi

Haber Merkezi
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Konkordato talep etmişti: Tekstil devi iflasın eşiğinden döndü
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1984 yılında kurulan ve iplik boyama alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi Sateks hakkında yürütülen konkordato süreci sona erdi. 2024 yılında konkordato başvurusu yapan ve 3 aylık geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verilen şirketle ilgili nihai karar verildi. 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks ile ilgili konkordato sürecini sonlandırdı. Konkordato talebi reddedilen şirketin "borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına" hükmedildi. 

Karar metninde, "Davalıya verilen kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden sona erdiğinin ve mahkememizce alınan tedbirlerin kaldırıldığının açıklanmasına, konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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