  3. Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi
Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumu'na (NDK), radyoaktif atık tesislerinin her yıl sunması gereken işletme, atık yönetimi, salım, çevresel izleme ve doz ölçüm raporlarının biçim ve içerik standartları düzenlendi.

Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi
NDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans sahibi kuruluşlar NDK'ya her yıl iletmekle yükümlü olduğu raporları beş ayrı formata göre hazırlayacak.

Radyoaktif atık tesisi işleten kuruluşlar tarafından hazırlanacak işletme raporu, atık yönetimi raporu, salım raporu, çevresel radyolojik izleme raporu ile kişisel doz ve radyasyon ölçüm raporunda tanımlanan biçim ve içeriklere uygunluk şartı aranacak.

Kuruluşlar, söz konusu raporları her yıl düzenli olarak NDK'ye sunacak.

