Nukon, yeni yatırımla Ar-Ge ve inovasyon merkezini büyüttü

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin ilk fiber lazer kesim makinesi üreticisi Nukon, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB)’ndaki 50 bin metrekarelik yeni üretim tesisini devreye alarak teknolojik kapasitesini ve üretim gücünü bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, bu yatırımla birlikte hem Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hem de küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Nukon Genel Müdürü Oktay Akyıldız, yıllık 300 makine üretim kapasitesine ulaştıklarını belirterek, “Yeni tesisimizle yalnızca üretim alanımızı değil, mühendislik ve inovasyon merkezimizi de büyüttük. Genişleyen ekibimizle makine parkurumuzu sürekli yeniliyor, her yıl daha gelişmiş lazer kesim çözümleri sunuyoruz. Bugün 12 farklı fiber lazer kesim makinemizin yanı sıra, oksijen plazma, su jeti, büküm makineleri ve entegre otomasyon sistemleri geliştiriyoruz. Tümüyle Türk mühendisliği ürünü olan bu teknolojilerle, sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz” dedi.

Endüstri 4.0 dönüşümünde yerli güç

Akyıldız, Nukon’un Endüstri 4.0 vizyonunu merkeze alan üretim anlayışına dikkat çekerek, “Fiber lazer teknolojisi bu dönüşümün temel taşı. Biz üretim süreçlerimizi bu teknolojiyle entegre ediyor, veri odaklı sistemlerle müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bugün Avrupa’nın en büyük beş fiber lazer kesim makinesi üreticisinden biriyiz ve ürünlerimizi yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rekabet stratejilerini “yüksek teknoloji ve hizmet kalitesi” üzerine inşa ettiklerini belirten Akyıldız, “Bizim için rekabet, fiyat üzerinden değil; inovasyon, hız ve güvenilirlik üzerinden yürür. Çinli üreticilerden bizi ayıran nokta; geliştirdiğimiz ileri teknoloji çözümleri, satış sonrası servis gücümüz ve müşteri odaklı yaklaşımımız. Bugün Japonya’dan Venezuela’ya, Avustralya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyadan müşterilerimizi yeni tesisimizde ağırlıyoruz. Bu görüşmelerin sonucunda birçok yeni iş birliğine imza attık” dedi.

Ekonomik koşulların yatırım temposunu yavaşlattığını ancak Nukon’un uzun vadeli stratejik planlarının bu dönemde de kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akyıldız, “Ekonomi normal seyrine döndüğünde, güçlü altyapımız ve üretim kapasitemizle çok daha avantajlı bir konumda olacağız” diye konuştu.

Özellikle savunma sanayi ve ticari araç üreticilerinin çözüm ortağı konumunda bulunan Nukon, uluslararası fuarlarda aktif rol alarak marka değerini ve ihracat ağını güçlendirmeye devam ediyor.