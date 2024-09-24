Nvidia'yı tahtından ederek S&P 500'ün en çok kazandıran hissesi oldu!

Yatırımcılar, yapay zekâ trendinden yararlanmanın yarı iletken hisseleri dışında yeni bir yolunu keşfetti.

CNBC-e'nin haberine göre bu durum, S&P 500'deki en iyi performans gösteren hisseler arasında liderlik değişikliğine yol açtı. Vistra Corp hisseleri, Nvidia Corp. hisselerini geride bırakarak yılın başından itibaren S&P 500'de en iyi performans gösteren hisse oldu.

Vistra ve Constellation hisselerinde büyük artış

Cuma günü kapanışı itibarıyla, Vistra hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 180 artış gösterirken, Nvidia hisseleri yüzde 134 artış kaydetti. Nükleer enerjiye yatırım yapan bir diğer şirket olan Constellation Energy Corp. hisseleri ise yüzde 118'lik bir artışla üçüncü sırada yer aldı.

Son dönemde Vistra ve Constellation hisselerindeki büyük yükselişin ardındaki temel neden, yatırımcıların yapay zekâ çağında nükleer enerji işlerine dair olumlu beklentiler taşımaları. Wall Street, veri merkezlerinin büyük enerji gereksinimlerine ve teknoloji şirketlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için temiz enerjiye yönelme eğilimine daha fazla dikkat etmeye başladı.

Microsoft ve Constellation arasındaki anlaşma dikkat çekti

Yapay zekanın yükselişi enerji ihtiyacını da artırdı. Bu durum, Constellation'ın Microsoft Corp. ile 20 yıllık bir elektrik satın alma anlaşması imzaladığını duyurmasıyla net bir şekilde görüldü. Anlaşma kapsamında Constellation, Three Mill Island'daki bir nükleer reaktörü yeniden devreye sokmayı planlıyor. Ada 1979'daki nükleer kazayla biliniyor. Yapılan açıklamalara göre bu reaktör 1979'daki kısmi erimenin yaşandığı reaktör değil.

Jefferies analisti Paul Zimbardo, bu anlaşmanın nükleer enerji sektörüne olan güveni artırdığını ve veri merkezleri için temiz enerji sağlama konusunda yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Ancak, Microsoft’un enerji için ödeyeceği fiyatın belirleyici olacağını ve bu fiyatı büyük ölçekte karşılayabilecek çok az şirket olduğunu ekledi.

Vistra'nın geleceği parlak görünüyor

Jefferies, bu ayın başında Vistra hisselerini takibe alarak, nükleer kapasitenin veri merkezlerine yönlendirilmesinin önemli bir potansiyel yaratabileceğini belirtti. Vistra'nın, genel enerji ve kapasite fiyatlarındaki artıştan, daha yüksek tesis kullanımından ve veri merkezleriyle yapılan potansiyel piyasa üstü sözleşmelerden fayda sağlayabileceği vurgulandı.

Bu yıl Vistra hisselerindeki güçlü yükseliş, Nvidia'nın S&P 500'de üst üste en iyi performans gösteren hisse olmasını engelleyebilir. Nvidia hisseleri 2023'te S&P 500'de en büyük kazancı sağlayan hisse olmuştu. 1999'dan bu yana, sadece Advanced Micro Devices Inc.'in (AMD) hissesi üst üste iki yıl bu unvanı koruyabildi.